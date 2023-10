Il Monza rimpingua l’attacco: ecco il “Papu” Gomez

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante argentino era svincolato dopo l’esperienza a Siviglia, l’infortunio di Caprari ha fatto scegliere la dirigenza brianzola per questa soluzione immediata

Alejandro Gomez, detto Papu, aveva pensato anche al ritiro, ma con il richiamo della serie A per un ultimo valzer ha scelto il Monza, o forse è meglio dire che la squadra di Palladino ha scelto lui. Dopo il grave infortunio a Gianluca Caprari, che rientrerà nel 2024 inoltrato, Adriano Galliani ha deciso di puntare su uno svincolato di lusso, che farà sicuramente comodo al suo allenatore nel reparto offensivo. Oggi il 35enne sarà in città per visite e firma. I cosiddetti “giorni del Condor” erano stati poco fruttuosi quest’anno, Galliani a fine settembre è riuscito a riparare mettendo a segno un colpo importante, anche se arrivato per via di un infortunio. Dopo aver terminato il suo contratto col Siviglia Gomez aveva diverse offerte, dopo aver scelto di non ritirarsi, però, ha deciso per l’esperienza in biancorosso.

Glauco Dusso