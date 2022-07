Il Monza non si ferma, accordo raggiunto per Pessina

La società brianzola scatenata sul mercato, altro colpo importante per la nuova stagione. Il centrocampista dell’Atalanta è il quinto acquisto dopo Ranocchia, Cragno, Carboni e Sensi

Il Monza fa sul serio. Berlusconi e Galliani giorno dopo giorno compongono i pezzi per mettere su una squadra di tutto rispetto. Oggi l’ultimo colpo in ordine cronologico, il numero cinque di questa sessione di mercato. Si tratta di Matteo Pessina, jolly offensivo di Gasperini e campione d’Europa un anno fa con la nazionale italiana. Operazione chiusa tra Atalanta e Monza per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La cifra sarebbe di 15 milioni che finirebbero nelle casse della società bergamasca. Quindi dopo Ranocchia, Cragno, Carboni e Sensi ecco un altro rinforzo di spessore per lo scacchiere di Giovanni Stroppa. Le mosse dei brianzoli comunque continuano. Ancora aperti i casting per la punta visto che Pinamonti sembra essere destinato proprio all’Atalanta. Il calciomercato si è aperto venerdì scorso e il Monza è già tra i protagonisti. Se ne vedranno sicuramente delle belle.

Glauco Dusso