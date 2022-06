Il Mondiale anticipa il sorteggio, venerdì 24 giugno nasce la nuova serie A

La rassegna invernale in Qatar stravolge le date di questa strana annata calcistica. Tra pochi giorni conosceremo le giornate di campionato per quanto riguarda la stagione 2022/23

Un anno particolare. Il mondiale in programma durante l’autunno/inverno di questo 2022 cambia i programmi di tutto il calcio. Allora in via del tutto eccezionale ecco anticipato il sorteggio del calendario di serie A. Il tutto non avverrà come di consueto a luglio ma sarà questo venerdì, 24 giugno, il giorno designato per scoprire le sfide riguardanti la nuova stagione. La pausa per la rassegna mondiale, che non ci vedrà protagonisti, sarà dal 13 novembre al 4 gennaio. La prima giornata, invece, verrà disputata nel weekend 13 e 14 agosto, l’ultima andrà in scena il 4 giugno 2023. Sarà ancora presente il calendario asimmetrico, fattispecie già sperimentata la scorsa stagione, quindi il girone di ritorno sarà diverso da quello di andata. Quattro invece i turni infrasettimanali (31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio) mentre oltre a quella già citata ci saranno altre due pause per le nazionali, 19-27 settembre e 20-28 marzo. Appuntamento dunque a venerdì ore 12 così da poter già capire quale potrà essere l’andamento della prossima serie A.

Glauco Dusso