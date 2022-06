Il momento di Lorenzo Pellegrini

Capitano, leader della Roma ed ora anche della nazionale, per il centrocampista giallorosso nel giro di un anno è cambiato il mondo, il merito è suo e del suo allenatore

“Se avessi a disposizione tre Lorenzo Pellegrini li farei giocare tutti e tre”. Questa frase di José Mourinho può sembrare retorica e banale, ma considerando quando è stata pronunciata (ad inizio stagione) è tutt’altro che scontata e rappresenta una perfetta descrizione di Pellegrini come calciatore. Un anno fa, molti non avrebbero mai potuto immaginare una crescita così evidente da parte del trequartista giallorosso, tra quei molti però, per fortuna, non c’era lo Special One.

Non può essere un caso che la definitiva maturazione di Pellegrini, che proprio ieri ha compiuto 26 anni, sia arrivata grazie ad un allenatore che come pochi altri nella storia del calcio è stato in grado di prendere sotto la sua ala squadre e giocatori promettenti facendogli fare il salto di qualità decisivo. Ora il numero sette della Roma è un calciatore completo, a livello tecnico, tattico, atletico e caratteriale, un leader silenzioso che si applica in maniera intelligente senza allo stesso risparmiarsi. La conversione alla “totalità” di cruijffiana memoria è avvenuta giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, prima in allenamento e poi in partita. Una progressione tacita ma dirompente, come quelle che spesso Pellegrini regala sul terreno di gioco e non solo in fase offensiva (citofonare Venezia). Non bastano solo i numeri per descriverlo, ma possono essere un buon punto di partenza: 14 gol e 7 assist in 41 gare stagionali con la Roma, ai quali vanno aggiunti le due reti con la maglia della nazionale durante la Nations League. Un rendimento eccellente, che mostra una crescita sostanziale e trasversale del giocatore. Al di là delle statistiche però, il salto di qualità di Pellegrini è stato anzitutto a livello caratteriale ed è iniziato nel momento in cui lui stesso ha iniziato a giocare il suo calcio senza le pressioni di dover imitare altri grandi capitani giallorossi del passato, anche il rapporto coi tifosi è migliorato molto a partire da questa consapevolezza: non si può chiedere a Pellegrini di essere il nuovo Totti o il nuovo De Rossi, gli si può chiedere soltanto di essere il miglior Pellegrini possibile. Da questo punto di vista, come già ribadito, è stato fondamentale il ruolo di chioccia di Mourinho, che l’ha responsabilizzato in campo e nel segreto dello spogliatoio, difendendolo a spada tratta e togliendogli pressioni davanti alle telecamere. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Ora la pausa estiva, poi una nuova stagione da iniziare come capitano e leader della Roma. Quest’anno le aspettative saranno ancora maggiori, ma Pellegrini può contare su una maggiore esperienza e consapevolezza di sé stesso, oltre che su un trofeo in più sollevato al cielo di Tirana con la fascia al braccio. La Conference League è stata un dolce traguardo, ma allo stesso tempo un punto di partenza. Ora Lorenzo il Magnifico sa che è arrivato il suo momento e vuole sfruttarlo al massimo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Vocegiallorossa.it)