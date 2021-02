Il momento di Borja Mayoral

Arrivato dal Real Madrid come riserva di Dzeko, il centravanti spagnolo si sta rivelando un’importante risorsa per la Roma

Quando Borja Mayoral è arrivato alla Roma ad ottobre, negli ultimi giorni di calciomercato, le incognite erano tante, a cominciare dalla sua capacità di sostituire Edin Dzeko se e qualora fosse stato chiamato in causa. Le vicissitudini giallorosse dell’ultimo periodo hanno mostrato che l’attaccante spagnolo si è fatto trovare più pronto di quanto chiunque potesse mai aspettarsi.

Fonseca e Dzeko sono ai ferri corti e mentre la società cerca di ricomporre la frattura l’allenatore portoghese si è visto salvare la panchina (anche) dal suo attaccante di riserva, decisivo nelle ultime due vittorie casalinghe contro Spezia e Verona. Borja Mayoral già da prima della lite tra Dzeko ed il suo coach è riuscito ad inserirsi gradualmente negli schemi della Roma, provando ad emulare in tutto e per tutto Edin, pur partendo da caratteristiche diverse. Con 9 reti in 21 gare la sua media reti è migliore di quella del bosniaco, ma i margini di miglioramento sono ancora molti, sia per quanto riguarda la freddezza sotto porta che la capacità di partecipare alla costruzione dell’azione. L’atteggiamento è quello giusto: Mayoral corre, si sbatte, si danna per la maglia che indossa, anche se è arrivato appena da qualche mese. La deludente prova con lo Spezia in Coppa Italia poteva segnare il suo futuro e quello di Fonseca, ma l’ex centravanti del Real Madrid ha reagito bene, mostrando oltre alle qualità tecnico-atletiche anche un discreto carattere per essere un ragazzo di soli 24 anni.

Che cosa si attende dal futuro? Difficile saperlo. La ferita tra Dzeko e Fonseca sembra difficile da rimarginare, ad oggi. Nel frattempo però la Roma può contare su un nuovo giovane attaccante che ha voglia di spaccare il mondo e riprendersi lo spazio che nel Real Madrid non poteva avere. Borja Mayoral sta dimostrando di essere molto di più di una semplice alternativa. Sabato contro la Juventus sarà per lui una delle prime grandi prove di maturità in maglia giallorossa. Parola al campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Giallorossi.net)