Il mistero delle fasce nere, gaffe del Verona per la dedica a “Ciccio” Mascetti

Il 7 aprile la scomparsa dell’ex giocatore e dirigente gialloblu, fa notizia l’errore commesso dalla società che ha dimenticato in albergo il simbolo del lutto da esibire nel match di San Siro

Pochi giorni fa se n’era andato Emiliano Mascetti. Quest’ultimo è stato bandiera gialloblu sia in campo che dietro la scrivania, direttore sportivo dello storico scudetto veronese nella stagione 84/85. L’Hellas Verona era pronto a ricordarlo nella gara di sabato contro l’Inter ma c’è stato un imprevisto. Le fasce nere sono rimaste in hotel e a partita iniziata sono state recuperate, come poi spiegato dai vertici della società, nel minor tempo possibile. Queste, poi, sono state indossate dai giocatori soltanto nella ripresa. Le scuse sono arrivate prontamente nell’immediato post partita da parte del presidente Setti: “Mi rivolgo alla famiglia Mascetti, ai tifosi, alla città. L’utilizzo tardivo del lutto al braccio è una dimenticanza, per la quale non posso, a nome del Club, fare altro che chiedere scusa”.

Glauco Dusso