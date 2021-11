Il miracolo serbo: dalla mancata qualificazione all’Europeo al mondiale in Qatar

Impresa della Serbia, che batte il Portogallo in trasferta e riscatta il fallimento della non partecipazione ad Euro 2020

Nel calcio c’è sempre un’altra partita, nel bene e nel male, e c’è sempre un’altra occasione. Sia il successo che il fallimento non sono mai definitivi e gli equilibri che sembravano inscalfibili fino poco tempo fa possono essere ribaltati. L’ultimo esempio tra i tanti di questa non ineluttabilità del calcio è senza dubbio la parabola della Serbia, che ieri sera ha ottenuto la qualificazione al mondiale in Qatar del prossimo anno battendo in trasferta il Portogallo.

I serbi hanno mancato la qualificazione ad Euro 2020 proprio dopo essere arrivati ad un passo dal traguardo, perdendo un anno fa lo spareggio ai rigori contro la Scozia. In quella gara, terminata 1-1 dopo i supplementari, non bastò un gol di Jovic al 90′ per dare alla nazionale serba la spinta necessaria a vincere la partita. Ieri invece un altro gol nel finale, quello di Mitrovic, ha completato un’epica rimonta in casa del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il gol di Renato Sanches dopo soli due minuti ha messo immediatamente in salita la gara, ma questa volta la formazione di Stojkovic è stata in grado di reagire scacciando dalla testa i fantasmi della partita contro la Scozia del novembre 2020. Una vittoria arrivata con merito, al termine di un match teso, nervoso, equilibrato, dove a fare la differenza è stato il maggior cinismo dei serbi, bravi a sfruttare con Tadic e Mitrovic la fragilità difensiva dei lusitani. Proprio il centravanti del Fulham, autore della rete decisiva nel finale, può essere considerato l’uomo immagine della Serbia. Attaccante forte fisicamente, grintoso, in grado di lottare su ogni pallone come se in ogni contrasto ci fosse in gioco la sua vita, ma allo stesso tempo lucido e cinico sotto porta. Con quello di ieri, sono 44 gol in 69 presenze con la nazionale, miglior marcatore di sempre ed al momento vero e proprio eroe in patria. Anche la fortuna, a differenza delle qualificazioni all’europeo, non è mancata (si veda il clamoroso goal non dato al Portogallo nella gara d’andata a causa dell’assenza della goal-line technology), ma anche questo fa parte del gioco.

Ora il riscatto è compiuto, la qualificazione diretta per il mondiale in Qatar è stata raggiunta. Un intero paese può tornare a sognare di vivere le notti mondiali e perché no, di stupire da outsider come accaduto nella serata di ieri. Le potenzialità ci sono, ad esse vanno aggiunti una maggior costanza di rendimento ed un pizzico di organizzazione difensiva in più. Per il momento però, va bene così.

Luca Missori

(Generationsport.it)