Il Milan torna in… Hauge, la storia del vichingo alla corte di Pioli

Il talentuoso norvegese sta convincendo sempre di più la dirigenza rossonera della bontà dell’acquisto operato questa estate

Paura di compromettere la qualificazione in Europa League? Neanche per sogno! Il Milan ieri dopo 14′ minuti si è trovato sotto di 2 a 0 contro il Celtic, ma con la forza d’urto e, soprattutto, la tranquillità che l’ha contraddistinta in questo primo scorcio di stagione, ha subito messo a posto le cose con Calhanoglu e Castillejo nel primo tempo. L’ottima prestazione rossonera è stata suggellata dal sorpasso targato Hauge al 50′ e dal sigillo finale di Brahim Diaz, che ha fissato il risultato sul 4 a 2.

Un diavolo ancora convincente pur senza Ibrahimovic e con le giovani stelle dei meneghini che cominciano a brillare in maniera sempre più fulgida. Galeotta fu proprio l’Europa League per l’approdo di Hauge alla corte di Pioli. Una prestazione coi fiocchi del norvegese del Bodø/Glimt lo scorso 24 settembre, aveva convinto la dirigenza del Milan ad investire circa 5 milioni di euro per l’ala sinistra 21enne.

La storia del baby vichingo

Il padre ha raccontato un paio di mesi fa l’excursus del proprio figliolo, che lo ha visto sgomitare a soli 3 anni fra i ragazzi più grandi fino ad arrivare a 21 in uno dei club più prestigiosi del mondo. “Jens ha cominciato a 3 anni a partecipare due volte a settimana a degli allenamenti che organizzavo io per dei ragazzi stranieri. Correva fra le gambe dei più grandi senza toccare mai palla” racconta Jan-INgvald Hauge.

“In Norvegia incoraggiano i genitori a diventare allenatori delle squadre giovanili. Io stesso ho allenato la squadra di Jens. Non saltava mai una seduta, lo portavo anche se pioveva. A 12 anni approdò al Bodo. Non era il più bravo, anzi, ma si impegnava più degli altri e questo lo ha ripagato ora”. Ci tiene a rivelare il padre del numero 15 rossonero. “Quando si è palesato l’interesse del Milan, mio figlio non ha avuto alcuna esitazione, nonostante ci fossero altre squadre interessate”.

Il blasone del diavolo ha portato uno dei migliori talenti under 21 europei a varcare le porte di Milanello. Il sogno di Maldini sarebbe quello di vedere le nuove leve riportare il Milan nell’Olimpo delle grandi d’Europa. L’ossatura è di quelle importanti e, nonostante il simbolo della squadra sia un quasi quarantenne (l’immenso Ibrahimovic), il resto dei calciatori può vantare un’età media molto bassa. Insomma, se il presente dei rossoneri è roseo, il futuro, almeno in potenza, potrebbe esserlo anche di più. Il vichingo Hauge è pronto a guidare la riscossa del Milan!

Marco Fabio Ceccatelli