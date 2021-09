Il Milan sta diventando grande: adesso è obbligatorio sognare

La vittoria per 2 reti a 0 della scorsa domenica ai danni della Lazio ha lasciato in eredità solo note positive e su cui continuare a costruire in vista del prosieguo della stagione: se questi sono i veri rossoneri, la banda di Pioli non deve porsi limiti

Corsa, intensità, gol: non è mancato nulla nella prestazione sciorinata dal Milan circa 24 ore fa, grazie alla quale la squadra rossonera ha dominato e vinto uno dei match clou dell’ultima giornata di Serie A andata di scena, quello in casa contro la Lazio. Una partita «perfetta», come asserito dallo stesso Romagnoli pochi istanti dopo il match: la compagine rossonera era attesa dal primo incontro davvero probante dopo le facili vittorie contro Sampdoria e Cagliari: non solo tale test è stato superato con ottimi risultati, ma il club di Milano ha mostrato a tutti di che pasta è fatto quest’anno.

Rafael Leão esulta dopo il gol del momentaneo 1 a 0 ai danni della Lazio

Se il gol di Rafael Leao infatti aveva suggellato il dominio rossonero in campo del primo tempo, quello di Zlatan Ibrahimović nel secondo ha messo definitivamente le cose in chiaro. I rossoneri giocano bene, arrivano prima su ogni pallone e sanno tenere il pallino del gioco anche contro le cosiddette “big” del campionato. Lo dimostra il match contro la Lazio, il quale ha lanciato segnali inequivocabili in vista del resto della stagione. In primis, se la squadra di Pioli è in forma, quest’ultima non deve temere nessuno: i biancocelesti e il “bel gioco” per cui è famoso Maurizio Sarri non sono stati un grande ostacolo da superare per i padroni di casa, al comando del match per tutti i 90 minuti. Sono diversi i giocatori apparsi in uno stato di grazia: senza neanche citare Theo Hernandez, vero uomo in più dei rossoneri, nella partita di ieri hanno impressionato le giocate di Sandro Tonali, il lavoro di Brahim Diaz dietro le punte ma anche a solidità della difesa, nonostante l’assenza sul campo di Simon Kjaer.

Tutto l’entusiasmo di Zlatan Ibrahimović dopo il suo gol per il 2-0 finale

Senza alcuni titolari il Milan ha vinto e convinto, uscendo da questa giornata ancora più sicuro di sé stesso – una delle poche big che può fregiarsi di ciò, visto il deludente pareggio dell’Inter con la Samp e la pesante sconfitta della Juve con il Napoli. Il club meneghino appare spensierato come non mai ma allo stesso tempo sicuro di sé stesso e, rispetto alla scorso anno, può vantare numerosi ricambi di qualità in panchina. Se mister Pioli sarà bravo a far durare nel tempo tale spensieratezza all’interno dello spogliatoio, la stagione potrebbe essere anche più soddisfacente di quanto i tifosi fantasticano. Il processo di crescita è ancora in atto, ma il Milan visto ieri non deve porsi limiti: sognare adesso diventa obbligatorio.

Fonti Foto: Sky Sport, Minuti Di Recupero, Calcio News 24

Fabrizio Scarfò