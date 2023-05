Il Milan si rifà il look a centrocampo: Kamada più Loftus-Cheek

Il club rossonero vuole farsi trovare pronto sul mercato. L’obiettivo è quello di rinforzarsi in mezzo al campo

Il Milan ha raggiunto la qualificazione in Champions League battendo la Juventus nella penultima giornata di campionato. I rossoneri, forti anche della penalizzazione data alla Juventus, si sono qualificati per il terzo anno consecutivo alla massima competizione europea, ma il campionato non è stato all’altezza dei campioni d’Italia. Dunque, Pioli vuole rinforzi: pronti Kamada e Loftus-Cheek. Il giapponese è in scadenza dall’Eintracht Francoforte. Ha già dato il suo OK al trasferimento, manca poco. Il secondo è in forza al Chelsea. L’inglese con contratto in scadenza il prossimo anno può arrivare per circa 20 milioni di euro.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calcio Napoli 24