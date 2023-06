Il Milan scatenato sul mercato

Tempo di lettura 1 minuto

Ormai agli sgoccioli l’affare col Chelsea per l’acquisizione a titolo definitivo di Loftus-Cheek, si va a caccia di altri profili come quelli di Pulisic, Scamacca, Romero

Ruben Loftus-Cheek potrebbe quindi essere il primo colpo in entrata per il Milan, la trattativa dovrebbe portare il centrocampista del Chelsea alla corte di Mr. Pioli, con un esborso di circa 21,5 milioni di Euro ed un contratto sino al 2028 con un compenso di circa 4 milioni a stagione. Grande ottimismo anche per l’acquisizione del Nazionale U-20 argentino Luka Romero in uscita, a parametro zero, dalla Lazio ed al quale sarebbe stato proposto un contratto sino al 2027. Si tratta, ancora con il Chelsea, la possibile acquisizione di Christian Mate Pulisic, l’ala sinistra statunitense potrebbe arrivare per una cifra molto simile a quella di Loftus-Cheek. Moncada segue molto attentamente anche un profilo olandese, quello di Tijjani Reijnders, centrocampista 24enne (29 luglio 1998) che gradirebbe non poco il trasferimento in rossonero. Ottima visione di gioco e duttilità sono alcune delle sue peculiarità, potrebbe arrivare per circa 20 milioni. Si lavora molto anche per la punta e i nomi sono quelli di Morata e Scamacca. Il 24enne italiano potrebbe arrivare in prestito, ma per lui c’è la corte anche della Roma.

Fonte foto: corriere.it

Luigi A. Cerbara