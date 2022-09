Il Milan lavora al rush finale di mercato: arriva Thiaw, Bakayoko ai saluti

La società rossonera vuole piazzare gli ultimi tasselli prima della conclusione di giovedì. Maldini e Massara continuano sulla linea verde e si assicurano il prospetto tedesco dallo Schalke 04. Fari anche sul centrocampo con partenze e probabili arrivi

Il promettente avvio in campionato alimenta l’entusiasmo in casa Milan. La dirigenza è pronta a regalare a Stefano Pioli le ultime pedine dal calciomercato. Lo scouting rossonero continua e chi si aspettava nomi altisonanti rimarrà deluso. Ecco dallo Schalke 04 come rinforzo difensivo Malick Thiaw, 21 anni, promessa del calcio tedesco. Oggi le visite e poi diventerà anche lui ufficialmente un calciatore milanista. Spostandosi sul centrocampo c’è da risolvere la grana Bakayoko. Il mediano andrà sicuramente alla risoluzione e poi troverà la squadra che più lo soddisfa. In lizza ci sono Monza e Lione. Per un elemento che esce dovrebbe essercene uno che entra. Per questo la società rossonera ha virato con decisione su Aster Vranckx, centrocampista belga quasi 20enne del Wolfsburg. L’accordo potrebbe chiudersi su un prestito con diritto di riscatto sui 13 milioni. La volontà del Milan è chiara, solo colpi di prospettiva. Fino ad oggi la strategia sta dando ragione a Maldini e a tutta la dirigenza rossonera quindi si continuerà su questo solco.

Glauco Dusso