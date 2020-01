Il Milan di Ibra non va oltre il pareggio contro la Sampdoria – analisi e pagelle

Lo svedese entra a metà secondo tempo ma non riesce a far vincere i suoi. Bene i blucerchiati che si difendono e in più di un’occasione rischiano di portare a casa 3 punti

Il Milan, dopo la sosta natalizia è in cerca disperata dei 3 punti, per poter risalire la china e spazzare le polemiche post manita contro l’Atalanta. Ibrahimovic parte dalla panchina con Calhanoglu e Suso a supporto di Piatek. Rientra Theo Hernandez sulla corsia sinistra,

centrocampo affidato a Bennacer con il supporto di Bonaventura e Krunic. La Sampdoria viene dalla sconfitta in casa contro la Juventus e il tandem d’attacco è quello che farebbe paura a chiunque, Ramirez a supporto di Quagliarella e Gabbiadini.



Milan che parte bene, con buon ritmo, anche se la manovra, fatta di lunghi possessi è sterile. Per tutta la prima parte del primo tempo tiene le redini della gara, con la Samp che si difende bene, comunque. Theo Hernandez è il più pericoloso, con sgroppate che creano scompiglio nella difesa blucerchiata. Nulla da segnalare fino al 23′, quando un’offensiva dei giocatori guidati da Pioli hanno trovato l’imbucata, quasi vincente con Theo Hernandez che spizza in area, su corner, ma nessuno riesce a capitalizzare l’occasione. Al 26′ Suso di destro, dentro l’area, non riesce ad incidere più di tanto su passaggio filtrante di Calhanoglu. Lo stesso spagnolo, dopo una ripartenza, s’incarta e non conclude a rete. Nel finale brividi per i tifosi del Milan che si vedono imbucare dai blucerchiati con Jankto, ma l’arbitro Massa dice che è fuorigioco.

Nel secondo tempo la squadra di Ranieri prende coraggio e in più di un’occasione riesce ad impensierire, e non poco, Donnarumma, autore di un’ottima gara. Male Calabria e Krunic, che non riescono a giocare ed impostare la manovra con lucidità. Il primo sbaglia un retropassaggio clamoroso, che fortunatamente viene bloccato dall’estremo difensore milanista. La scossa, se così si può dire, il Milan ce l’ha dal ’55 in poi, quando l’ingresso contemporaneo di Ibrahimovic e Leao, per Piatek e Bonaventura, porta i rossoneri a galvanizzarsi ed essere più incisivi. Lo svedese, nonostante appaia fuori condizione si rende protangonista di alcune buone giocate che purtroppo vengono vanificate dai compagni di squadra.

I rossoneri partono apparentemente al trotto non riuscendo, però ad essere incisivi in tutto il primo tempo. Nella prima parte della ripresa soffrono la controffensiva della Sampdoria, uscendone soltanto dopo l’ingresso di Ibrahimovic e Leao, che portano entusiasmo e forze fresche.

La formazione di Ranieri è ordinata in mezzo al campo e gestisce bene il timido arrembaggio del Milan nel primo tempo. Nella ripresa, complice un calo dei rossoneri escono fuori creando più occasioni da goal, che vengono vanificate dal portiere dei diavoli.

Queste le parole a caldo del tecnico del Milan Stefano Pioli rilasciate ai microfoni di Skysport:

“E’ chiaro che volevamo vincere e il fatto di non esserci riusciti è sicuramente deludente. Abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato quasi sempre nella metà campo della Sampdoria, abbiamo giocato un numero impressionante di palloni nella loro area però ci è mancata la qualità. Non ci è mancata la voglia e la generosità ma non ci è capitata la situazione giusta”.

Pagelle

Donnarumma 7,5: Se il Milan torna negli spogliatoi con un punto è grazie principalmente a lui. Due o tre parate sono da grande portiere.

Calabria 5: non dà mai l’impressione di poter gestire al meglio la sua manovra. Da Killer il retropassaggio che per poco non manda in gol i blucerchiati.

Musacchio 6: svolge senza infamia e senza gloria il compito assegnatogli da Pioli.

Romagnoli 6,5: il capitano non sbaglia quasi mai e mantiene saldo il fortino nei momenti più difficili.

Theo 7: è una costante freccia sulla fascia che manda in tilt chiunque gli si pari incontro. In alcune occasioni riesce anche a ripiegare e rendersi utile nella manovra di contenimento.

Krunic 5: primo tempo impalpabile e disordinato. Nella ripresa prova a scrollarsi di dosso la sonnolenza ma inutilmente.

dal ’85 Paquetà sv: entra e non riesce a costruire nulla che possa essere degno di nota.

Bennacer 7,5: il migliore in campo e uno dei pochi che prova a dettare legge a centrocampo, può e deve essere un valore aggiunto per questa squadra.

Bonaventura 5,5: esce ad inizio secondo tempo dopo una partita scialba nella quale non è riuscito ad essere determinante come spesso riesce a fare.

dal 55′ del s.t. Leao 6,5: entra col piglio giusto e porta guizzi sulla fascia interessanti, ma che purtroppo non trovano il tap in vincente.

Suso 5,5: un’altra partita incolore. Il problema è più mentale che nella condizione fisica. Impallinato

Calhanoglu 6: fa tanto movimento e in più di un’occasione va alla conlcusione. Sembra come, sempre, che gli manchi 1 per far 31.

Piatek 5: i soliti problemi di movimento, avulso dalla manovra si propone poco e qui pochi palloni che riceve li sciupa malamente.

dal 55′ del s.t. Ibrahimovic 6,5: non è in condizione ancora, e si vede. Ma il suo ingresso e qualche buona giocata fanno presagire che potrà essere utile alla causa rossonera.

All. Pioli 5,5: si rivede negli 11 che mette sempre in campo e cambia poco, forse troppo. Forse è arrivato il momento di operare scelte, soprattutto nei confronti di chi ha reso poco nonostante la fiducia riposta.

Fonte della foto: direttagoldbet

Cesare D’Agostino