Il Milan cambia proprietà: c’è la firma di Gerry Cardinale

I rossoneri passano da Elliott a RedBird Capital segnando un nuovo inizio ancora di marchio statunitense

Il Milan passa ufficialmente di mano. Le quote di maggioranza del club sono state infatti rilevate dal fondo RedBird Capital per una cifra intorno al miliardo e trecentomila euro, con a capo Gerry Cardinale, uomo d’affari statunitense ma con chiare origini italiane. In attesa del closing definitivo per il quale ci vorrà circa un mese, è arrivata la firma sui documenti che attestano il passaggio di proprietà; Elliott cede le proprie azioni dopo 4 anni di presidenza ad un altro fondo a stelle e strisce per continuare ad espandere il marchio Milan nel mondo. Il fondo RedBird Capital ha battuto la concorrenza di Investcorp, il fondo del Bahrain che aveva manifestato l’interesse per il Milan intorno al periodo di Pasqua. C’era attesa per la firma, programmata dopo la fine del campionato per non distrarre gli uomini di Pioli dall’obiettivo poi raggiunto dello scudetto, ed ora Cardinale prenderà in mano il club ricominciando dagli uomini decisivi per la vittoria del titolo rossonero. Ora infatti il prossimo passo per il nuovo presidente in attesa del definitivo passaggio di proprietà, sarà l’incontro con la dirigenza attuale del Milan, ovvero Paolo Maldini e Ricky Massara, uomini fondamentali per la rinascita del club dopo anni difficili.

Il mercato rossonero è già in fermento con l’acquisto di Origi a parametro zero dal Liverpool che andrà a rafforzare il reparto offensivo, tuttavia ci sarà da sostituire Kessiè e da rinnovare il contratto di Leao, uomo simbolo del trionfo milanista in Serie A.

RedBird Capital proseguirà sulla strada già tracciata da Elliott con l’idea di far diventare il Milan sempre più grande tanto in Italia quanto in Europa, dove dal prossimo anno è lecito attendersi un passo in avanti rispetto alla deludente campagna di questa stagione in Champions League. L’obiettivo diventa confermarsi in Serie A e migliorare l’immagine europea di un club che è stato per decenni tra i migliori in assoluto.

Fonte foto: sempremilan.com

Alessandro Fornetti