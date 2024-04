Il Mantova festeggia sul divano: dopo 14 anni torna in serie B

Tempo di lettura 1 minuto

Pareggio tra Lumezzane e Padova, i lombardi, che scenderanno in campo stasera contro il Renate, sono promossi senza giocare

Dopo il Cesena tocca al Mantova festeggiare il ritorno in serie B. In questo caso, però, la matematica certezza del risultato arriva senza che la capolista giochi. Basta infatti il pareggio 1-1 del Padova in casa del Lumezzane a chiudere i giochi. Viste le tre giornate al termine e i nove punti di distanza la squadra di Possanzini diventa irraggiungibile visto che avendo gli scontri diretti a favore anche un arrivo a pari punti non servirebbe ai padovani. Il Mantova torna dunque dopo 14 anni nel campionato cadetto. Questa sera potrebbe aggiungersi, chiudendo quindi le promozioni dirette, la Juve Stabia. Alle 20.30 va in scena il derby campano in casa del Benevento. Qualora le Streghe non dovessero battere i gialloblu allora arriverebbe la terza squadra promossa in B. L’Avellino, che con una partita in più ora è secondo, è già troppo lontano dalla capolista.

Glauco Dusso