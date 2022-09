Il Manchester United non bada a spese: ecco Antony per 100 milioni, Ajax vicino al ritorno di Ziyech

Il Manchester United non bada a spese: ecco Antony per 100 milioni,...

Si è chiusa la lunga trattativa per portare l’esterno d’attacco dei Lancieri alla corte del suo vecchio allenatore ten Hag, percorso inverso, però dal Chelsea, per l’attaccante che tornerà probabilmente al suo vecchio club

Il Manchester United apre ancora il portafogli, mentre impazzano i rumors su Cristiano Ronaldo il club inglese chiude per Antony dall’Ajax. Mister ten Hag avrà finalmente il suo pupillo anche tra le fila dei red devils, per una somma complessiva di 100 milioni di euro. L’Ajax continua a incassare cifre importanti ma sta per mettere anch’esso a segno un colpo significativo. Dal Chelsea, infatti, dovrebbe tornare Hakim Ziyech, giocatore esploso proprio ad Amsterdam e che non ha mai ingranato nella sua avventura londinese. Sarà lui, dunque, il sostituto di Antony. La mossa di acquistare il brasiliano da parte dello United potrebbe scongiurare l’offensiva su Osimhen con conseguente passaggio di CR7 alla corte di Spalletti. Col mercato ancora aperto, però, non è mai detta l’ultima parola e il portoghese, si sa, vuole giocare la Champions League.

Glauco Dusso