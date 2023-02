Il Manchester City riapre la Premier League: Arsenal battuto 3-1

All’Emirates di Londra passano gli ospiti con i gol decisivi di Grealish e Haaland nella ripresa, ora le due compagini sono a pari punti

Lotta sempre più serrata in Premier League tra Arsenal e Manchester City per la vetta della classifica. Nel match cruciale giocato ieri gli Sky Blues hanno prevalso sui rivali per 3-1 grazie alle reti di De Bruyne, Grealish e Haaland, mentre per i Gunners non è bastato il momentaneo pareggio dal dischetto di Saka. Ora le due squadre sono appaiate a 51 punti in classifica anche se l’Arsenal ha una partita in meno. Duello avvincente quello a distanza tra i due club, mentre lo score dei testa a testa è a senso unico; con quello di ieri sono addirittura undici i successi consecutivi in Premier League del Manchester City sull’Arsenal, la striscia negativa più lunga della storia dei Gunners rispetto a qualsiasi altro avversario.

Fonte foto: telegraph.ng

Alessandro Fornetti