Il Manchester City raddoppia: suo il derby e l’FA Cup 2022/23

Dopo la Premier League e in attesa del possibile tris con la finale di Champions League, gli uomini di Guardiola battono lo United e si aggiudicano la coppa nazionale

Il Manchester City mette il secondo titolo stagionale in bacheca. Si tratta della FA Cup vinta sabato a Wembley nel derby con il Manchester United. Finisce 2-1 per i citizens, passati in vantaggio con un gran gol di Gundogan dopo 13 secondi, diventata la rete più veloce nella storia dell’FA Cup. Un rigore di Bruno Fernandes pareggia i conti prima dell’intervallo mentre ancora il capitano del City firma a inizio ripresa la rete della vittoria. Ci provano gli uomini di ten Hag a riagguantare il match ma senza fortuna. Si tratta della settima FA Cup per il City, la seconda per Guardiola che l’aveva alzata nel 2019. Ora il sogno si chiama Champions League per un clamoroso treble. L’ultimo ostacolo si chiama Inter che attende Haaland e compagni sabato 10 giugno ad Istanbul.

Glauco Dusso