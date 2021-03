Il Manchester City è inarrestabile

Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi i Citizens hanno messo il turbo in campionato ed ora vogliono la Champions League

Ogni anno è l’anno del Manchester City e ad ogni inizio ci si aspetta sempre qualcosa di straordinario da una squadra che negli ultimi anni ha speso più di tutte le altre per affermare il proprio dominio sul calcio europeo. Nonostante un gigante come Guardiola in panchina però, fuori dall’Inghilterra i Citizens non hanno ottenuto i risultati sperati, in particolare la Champions League.

La stagione in corso ha visto il City carburare come il migliore dei turbodiesel: partenza lenta, con andamento scostante, ed un’accelerazione improvvisa a cavallo tra fine 2020 ed inizio 2021. Da metà dicembre infatti i numeri dei ragazzi di Guardiola sono impressionanti: 20 vittorie consecutive in tutte le competizioni, di cui 14 in Premier League, a -2 dal record del Real Madrid del 2014 (22 vittorie) e del Bayern Monaco del 2020 (23). Una rinnovata solidità difensiva, che ha permesso ai Citizens di incassare solo 16 gol in stagione e solo 7 nelle ultime 20 gare. A guidare il fortino, il dinamico duo costituito da John Stones ed il neo acquisto Ruben Dias. Con loro due in campo solo 3 reti subite in 16 gare 5 gol realizzati, gli ultimi 2 nella recente vittoria contro il West Ham in campionato. La combo dunque è a dir poco micidiale, dato che alla tradizionale qualità offensiva si è aggiunta una capacità di contenere gli attacchi avversari tipica delle squadre che negli ultimi anni avevano messo in difficoltà i Citizens nei momenti decisivi della Champions League.

L’integralismo di Guardiola è stato quindi rivisitato, ma questo già da diverse stagioni. Il calcio moderno è così fluido nei moduli e nei principi di gioco da richiedere accorgimenti per adattarsi all’avversario di turno. Ciò non significa rinunciare alle proprie idee, ma capire quando e come applicarle al momento giusto. Il Manchester City del 2021 è una meravigliosa sintesi di tutti questi concetti, i prossimi mesi ci diranno se dopo diversi anni e quasi un miliardo di euro di investimenti la consacrazione dei Citizens sarà completata.

Luca Missori

(Bitterandblue.sbnation.com)