Il magico Gonzales: l’uomo che ispirò il divino

La storia dell’uomo che con la sua classe ha ispirato Maradona

Alberto González Barillas, conosciuto dai più come “El magico Gonzales” già ma quanti lo conoscono?

Quanti conoscono la storia di quest’uomo salvadoregno che ha ispirato addirittura Maradona?

“Credo che sia più forte di me, appartiene ad un’altra galassia” testo e musica di Diego Armando Maradona, che ha avuto l’occasione di giocarci insieme.

Nel 1982 il Barcellona era impegnato in una tournée in Messico ed aveva preso “El Magico” in prestito per osservarlo da vicino in quella situazione.

Le cronache dell’epoca parlano di duetti eccezionali con “El Pibe”, la dirigenza blaugrana era entusiasta, però l’acquisto non andò a buon fine.

Perché?

Diciamo che i dirigenti spagnoli notarono subito il suo tallone d’Achille: la pigrizia portata ai limiti estremi.

Una notte qualsiasi durante quel tour, la squadra si trovava in albergo ed improvvisamente divampò un incendio; inutile dire come tutti quanti si fiondarono verso l’esterno del palazzo.

Tutti… tutti meno uno! “El Magico” era rimasto nella sua camera a dormire, non voleva assolutamente saperne di scendere.

Ma questa è solo la genesi di una serie di episodi che hanno scritto la legenda di questo straordinario fantasista.

Lui giocava solo per divertirsi, non vedeva il calcio come un lavoro e non voleva assolutamente vederlo in questo modo: troppe regole, troppa professionalità per uno che aveva un accordo col proprietario di una discoteca per dormire sulla consolle del DJ quando era troppo ubriaco per tornare a casa.

Genio e sregolatezza spinti oltre i limiti del possibile, lui non si limitava a saltare gli allenamenti, troppo semplice, lui arrivava a partita iniziata e la risolveva.

Cadice era la sua casa adottiva, vi rimase praticamente per tutta la carriera, lì gli permettevano di fare tutto quello che voleva e per chi conosce un minimo la città, sa perfettamente che si adattava ai suoi ritmi di vita, blandi e sonnolenti.

Una volta che decise di smettere col calcio professionistico tornò in Salvador per divertirsi nel suo campionato.

A fine carriera provò a lavorare come dirigente nelle squadre del campionato americano: niente da fare, troppe regole.

Tornò a casa sua e prese la licenza per fare il tassista.

Ed è felice così.

Un’ultima perla: in occasione del suo cinquantesimo compleanno gli chiesero come lo avesse passato, secondo voi cosa gli rispose?

“Ho fatto la cosa che mi piace più al mondo, dormire!”

Straordinario.

Fonte foto: rivistacontrasti.it

Firma: Alessandro Nardi