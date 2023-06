Il Lipsia fa il bis, battuto l’Eintracht Francoforte e seconda Coppa di Germania consecutiva

Successo per la squadra di Marco Rose che piega la resistenza degli avversari nella ripresa, 2-0 il risultato finale

L’albo d’oro dice ancora Lipsia. La Coppa di Germania, o DFB-Pokal come viene chiamata in patria, va anche quest’anno alla formazione targata Red Bull. Si tratta della seconda affermazione consecutiva e anche generale. Sabato sera a Berlino finisce 2-0 per la formazione di Marco Rose, risultato maturato nel secondo tempo. Le reti portano la firma di Nkunku, promesso sposo del Chelsea, che porta in vantaggio i suoi grazie a un tiro deviato da Hasebe. Chiude i giochi Szoboszlai, sempre servito dal francese, che con una conclusione precisa infilza Trapp a una manciata di minuti dal novantesimo. Si tratta del quarto titolo in carriera da allenatore per Marco Rose, dopo i tre vinti con il Salisburgo, due campionati e una coppa d’Austria.

Glauco Dusso