Il Leeds espugna Liverpool: crollano imbattibilità Reds e record di van Dijk

La squadra di Klopp alla seconda sconfitta consecutiva in Premier League, stavolta la caduta è casalinga cosa che non avveniva da diverso tempo, addirittura mai successo per un giocatore

Il gol di Summerville, dopo un’azione cominciata da Willy Gnonto, getta nello sconforto il Liverpool. La scorsa settimana i Reds erano caduti in quel di Nottingham contro il fanalino di coda. Sabato la sconfitta è arrivata con il Leeds che gravitava nelle stesse condizioni del Forest. La vittoria dei ragazzi di Marsch segna la fine dell’imbattibilità casalinga della parte rossa del Mersey, che non perdeva tra le mura amiche da 29 match. Addirittura si tratta della prima caduta ad Anfield per Virgil van Dijk che in 70 gare non aveva mai perso in casa quando è sceso in campo con la maglia rossa del Liverpool. Ora la testa dista 15 punti mentre la coda 7, sebbene con una partita in meno. Un periodo non facile per i ragazzi di Klopp che perlomeno hanno aggiustato le cose in Champions League. Il campionato, invece, appare stregato, una stagione iniziata in maniera veramente deludente che avrà bisogno di una sterzata immediata. Intanto domani ad Anfield arriva il Napoli.

Glauco Dusso