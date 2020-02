Il Lecce spezza il sortilegio e cala un poker sul Torino che sa di mannaia per Mazzarri

I pugliesi danno spettacolo e centrano il primo successo fra le mura amiche, i granata verso il coma irreversibile

Il Lecce per sfatare il tabù Via del Mare ed allontanarsi dalla zona calda, il Torino per regalare a Mazzarri una spiaggia pugliese che non sia l’ultima. La gara di domenica 2 febbraio alle ore 18 mette in palio tre punti pesantissimi per motivi diversi.

La trasferta nella terra degli ulivi non è di certo il luogo migliore per i granata dove sperare di tornare a sorridere. Se è vero che la compagine allenata da Liverani è l’unica a non aver mai portato a casa i 3 punti fra le mura amiche, il Toro ha nei giallorossi un autentico spauracchio in trasferta. Nelle 10 sfide disputate in Puglia, solo una volta i piemontesi sono usciti vittoriosi, era il lontano 1994.

Le scelte dei due tecnici – Liverani non esita ad affidarsi subito al neo acquisto Barak. Saponara agirà alle spalle di Lapadula e Falco. Mazzarri si ostina a lasciare fuori Zaza, il tecnico toscano punta tutto su Belotti e sul periodo di forma straordinario di Bremer in zona goal.

Formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco.

All. Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

All. Mazzarri

Il film della partita – Al Torino si chiedeva quantomeno un approccio meno tenero rispetto a quello del match casalingo con l’Atalanta, terminato con un roboante 7 a zero per gli uomini di Gasperini, ma i giocatori granata non sembrano aver recepito il messaggio e, complice un Lecce spumeggiante, dopo appena 19′ sono già sotto di 2 goal. Gli equilibri vengono rotti all’11’ dalla gran conclusione da fuori area di Deiola che si infila sotto il sette alla destra di Sirigu. Appena 8 minuti dopo Barak dimostra quanto il suo acquisto dall’Udinese sia stata una mossa più che azzeccata. Gli uomini di Mazzarri sono in bambola, soltanto un attento Sirigu riesce ad evitare la goleada già nel primo tempo. La prima frazione si chiude con un goal annullato ai granata per fuorigioco, ma in campo c’è solo il Lecce.

Guardar giocare i pugliesi oggi è pura poesia, Falco chiude virtualmente l’incontro al 65′ con l’ennesimo goal all’incrocio dei pali. Piemontesi senza corpo ne anima, l’ultimo ad arrendersi è Belotti, ma da solo può davvero poco contro la pur non eccelsa retroguardia giallorossa. La parola fine viene scolpita sul match dalla decisione di Rocchi di concedere un rigore ai pugliesi per l’infrazione di Bremer. Lapadula dagli undici metri non sbaglia. Il poker è servito, Mazzarri ora trema e non per il freddo.

C’è chi ama i film Hollywodiani, chi preferisce le piece teatrali impegnate, chi, invece, prova godimento nell’ascoltare un soprano intonare note sempre più acute. Gli amanti del calcio dovrebbero guardar giocare il Lecce di Liverani che si toglie di dosso la maledizione del proprio stadio e si rilancia nella lotta salvezza. Crisi profonda per i granata, per quanto Cairo possa aver tranquillizzato Mazzarri, in settimana si attendono novità. La squadra non ha mostrato un minimo di reazione dopo la debacle con l’Atalanta. C’è bisogno di cambiare per preservare la dignità di una società gloriosa come il Torino.

FOTO: Ansa.it

Marco Fabio Ceccatelli