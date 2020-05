Il Grande Torino: nasce la leggenda

Il presidente Ferruccio Novo inizia nel 1939 la costruzione di quella che sarà la più straordinaria squadra del calcio italiano. Un’idea di grandezza, un modulo di gioco mutuato dal calcio inglese, la filosofia dell’attacco e del coraggio, ne raccontano la nascita

Il Grande Torino è stato storia e leggenda. E’ stato storia perché ha rappresentato il primo dopoguerra italiano, incarnandolo. E’ stato leggenda perché senza retorica ha dato un significato pieno al concetto di grandezza. Di quel periodo storico, in cui l’Italia usciva dagli orrori della guerra, ha raccolto i sentimenti di ricostruzione e speranza e li ha messi dentro un campo verde. E li ha fatti correre veloce, quei sentimenti. In ogni azione e in ciascun gol, c’è stato il suo “tremendismo granata” la filosofia bandiera di coraggio, unico modo per affrontare il gioco e l’avversario. Il Grande Torino è immortale. E questo principio del mondo antico permette una domanda: come nacque?

L’anno in cui tutto ebbe inizio è l’estate del 1939. L’Europa sta per essere trascinata dalla Germania nella più spietata guerra di vendetta di tutti i tempi è il rigurgito finale degli “Anni Trenta”, il decennio degli arabeschi e del gotico. Il Torino, nel campionato 1938-39, è arrivato secondo ottenendo il miglior risultato nei primi dieci tornei a girone unico dal 1929-30, l’anno in cui unificando il calcio nazionale la Federazione opta per la definitiva competitività. L’ingegner Giovanni Battista Cuniberti lascia, il 31 maggio 1939, la società ha un nuovo presidente, Ferruccio Novo proprietario di una fabbrica di cuoio per l’industria, è l’azienda di famiglia.

Il presidente Novo, che è stato giocatore non eccelso nelle giovanili poi tifoso e infine consigliere, sogna la grandezza ricordando i fasti del Torino del primo e unico scudetto, quello del 1928 di Libonatti, Rossetti e del mito Baloncieri. Imposta una politica sportiva imprenditoriale fondata su una struttura snella e su un gruppo di esperti che sanno tutto di calcio. Nasce la dirigenza che lavora per il Torino ventiquattr’ore al giorno. Mentre si getta sul mercato pensa a Edoardo Agnelli il più grande industriale italiano che ha creato la Juventus del “quinquennio d’oro” vincendo il campionato dal 30-31 al 1935. Ferruccio Novo non ha i soldi dei “Kennedy italiani” con la sua enclave di sapienza calcistica che lui ha riunito come fece il magnifico re degli Svevi Federico II nella Sicilia del 1200, definisce la strada che sarà la bandiera del Grande Torino: la competenza.

Si inoltra nel mercato, già allora mare impervio tra squali e venti di tempesta, e da alchimista forgia il Torino immortale. Il primo acquisto è Franco Ossola che ha giocato la stagione 38-39 in serie C nel Varese, pagato 55.000 lire ha segnato 3 gol in 9 partite, sarà l’ala destra (senza solitudine) da 86 reti in dieci anni, del trio d’attacco da cento e passa gol a campionato. La squadra si assesta nessuno vince al primo colpo così dopo il 6° posto del 1940 e il 7° del 1941 riprende la ricerca degli uomini che buttino il cuore oltre l’ostacolo, per la bandiera granata. Bisogna battere il Bologna che “tremare il mondo fa” del presidentissimo Renato Dall’Ara e l’Ambrosiana Inter di Peppino Meazza, il tre volte capocannoniere, che hanno vinto gli ultimi sei campionati. Cinque gli acquisti.

Dalla Fiorentina un’altra ala Romeo Menti III, perché nell’attacco “sistemista” gli estremi devono produrre calcio inglese, cioè corsa, ritmo, cross e gol. Il terzo dei fratelli Menti ha esordito a Vicenza e sotto lo stendardo del giglio fiorentino ha segnato, dal ’38 al ’41, 44 gol quelli che servono al Torino per raggiungere il primo posto. Dalla Juventus, ormai uscita dalla lotta scudetto, arrivano il portiere Alfredo Bodoira erede dal 1935 per 82 partite del posto che fu di Combi e Valinasso, è piccolino 173 cm ma agile, lo chiamano “pinsa” una parola in lingua piemontese per dire pinza tanto sono robuste e grandi le mani con cui abbranca il pallone. Con lui, ci sono due grandi attaccanti, Felice Borel e Gabetto.

Del biondo Borel non c’è molta traccia nella storiografia torinista. Le sue 282 partite e i suoi 156 gol di marca juventina sono nella storia, ma non nella cronaca del campionato 1941-42. Segna sette gol col Torino, ma il numero non scalda il cuore dei tifosi come faceva per i caldei. Gabetto ha un nome Gugliemo che evoca nobiltà, un sorriso aperto, la brillantina nei capelli. E’ un goleador puro, le 102 reti segnate nella Juventus gli valgono un soprannome che mescola il sacro con il profano: la Santa Rita dei goleador. Il motivo è chiaro, i gol di Gugliemo Gabetto sono difficili ma non impossibili da realizzare un po’ come i miracoli della Santa.

Il presidente Novo lo paga caro, versa nelle casse juventine 330.000 lire e lui torinese purosangue della Borgata Aurora, gioca nel mondo per la sua città Torino e del Grande Torino diventa il guizzo. Vicino a lui gioca a sinistra il quinto degli acquisti del ’41: Ferraris II. Nelle 250.000 lire del cartellino c’è tutto il valore di una carriera. Pietro Ferraris II è stato nella rosa della nazionale campione del mondo 1938, il luogotenente dell’imperatore Meazza nell’Ambrosiana Inter, il giocatore scacchiera nel Napoli di William Garbutt il D’Annunzio inglese padre della patria nel Genoa della leggenda degli anni ’20, il campione di un’altra mitica squadra dei primi del ‘900, la Pro Vercelli.

Con questa squadra il Torino parte favorito per vincere il campionato 1941-42, ma la Roma di Masetti e Amadei gli passa avanti e lo scudetto sguscia via dalle mani. Qualcosa è andato storto, qualcosa manca. Ancora una volta si ricorre all’alchimia della competenza. Nell’estate dell’anno che con Stalingrado rovescerà le sorti della guerra, arrivano per 1.200.000 lire dal Venezia Ezio Loik di Fiume e Valentino Mazzola e per 450.000 lire dalla Triestina Giuseppe Grezar mediano. Il Torino ha, finalmente, il suo centrocampo sistemista schierato a quadrilatero. Deve penare non poco per vincere lo scudetto. Quando mancano sette partite è quattro punti sotto al Livorno, nel reagire al passo di carica come le migliori cavallerie le vince tutte e al ’90° dell’ultima partita è campione con un punto di vantaggio, 44 a 43, sui livornesi. E’ il primo trionfo condito dal primo double del calcio italiano con la Coppa Italia vinta sul Venezia.

La guerra, nel 1943, è arrivata nelle strade e nelle case d’Italia. I bombardamenti devastano le città, le ferrovie, la vita quotidiana. La linea gotica divide la penisola in due. Il calcio resiste e gioca i cosiddetti campionati bellici, il domani è speranza non più certezza. Poi dopo la tempesta, la quiete.

La data del 14 ottobre 1945 è storica, riparte il campionato nell’Italia finalmente liberata. Diviso in tre parti, campionato Alta Italia serie A-B, Centro-Sud e girone finale nazionale, laurea il Torino campione per la terza volta e ne segna l’inizio dell’epopea. Il presidente Novo e la sua enclave mettono gli ultimi tasselli nel mosaico che passerà alla storia come il Grande Torino. Da Vado Ligure arriva Valerio Bacigalupo, ventuno anni, portiere. La famiglia del “Baciga” è numerosa quattro sorelle e sette fratelli tutti calciatori. Il Torino lo ha visto giocare in una particolare partita, quella tra la Rappresentativa Ligure e la Rappresentativa Piemontese. Valerio è atletico, acrobatico, para rigori, dal gioco sfacciato e di classe alla Olivieri, alla Ceresoli, fuoriclasse della porta anni ’30 e ’40. Con lui arrivano Danilo Martelli e il diciannovenne Mario Rigamonti da Brescia, insieme formeranno il trio Nizza, come affettuosamente li chiamano in città, per il fatto che dividevano un appartamento nell’omonima via.

Assieme a Rigamonti che ama il duello col centravanti avversario come nella vita le moto, c’è un altro difensore Aldo Ballarin gladiatore che arriva dal Venezia che tanto ricorda i tempi delle “Repubbliche” per quanti affari fa con la città della Mole. Ora mancano solo due tasselli e la nascita della più grande squadra italiana è compiuta. La scuola alessandrina, l’Alessandria degli anni ’30, ha prodotto Carlo Carcano come allenatore, poi nel ’60 Gianni Rivera e allora Virgilio Romualdo Maroso per tutti Il “cit”, il piccolo. Lo hanno svezzato Mario Sperone e Adolfo Baloncieri, padri del palio granata. E’ nato il 26 giugno del 1925 a Crosara di Marostica, ha il sorriso dei buoni che la sanno lunga ed è un campione. Giocherà terzino sinistro, nella difesa a tre del Sistema, come un Facchetti o un Maldini d’antan: difendendo e attaccando.

Recuperato il talento del ragazzo veneto che già aveva giocato nelle giovanili del Toro, manca un altro centrocampista. Nel periodo bellico Eusebio Castigliano aveva giocato con Spezia, Biellese e Vigevano, la sua patria calcistica è stata la Pro Vercelli nel 1939. E’ l’ultimo pezzo di un arabesco perfetto, è il mediano che segna. Il suo ambidestrismo gli fa scuotere la rete con i tiri da fuori seguendo il “metodo danubiano” che dà al mediano difensivo la facoltà di arrivare sotto porta per fare gol. Cannoniere con 20 reti in 38 partite del campionato 1945-46, ha segnato 36 gol in tutto per l’onore e le vittorie granata.

Il Grande Torino è nato e la formazione della leggenda si schiera col Sistema (3-2-2-3): Bacigalupo in porta, Ballarin, Rigamonti, Maroso i tre difensori, Castigliano e Grezar i mediani difensivi, Loik e Mazzola l’otto e il dieci offensivi, Ossola ala destra, Ferraris II ala sinistra e Gabetto centravanti. Poi Menti giocherà a destra con Ossola a sinistra, quando partirà nel 1948 per Novara Ferraris II.

Tra due giorni è lunedì 4 maggio, il ricordo del Grande Torino rivivrà ancora una volta settantuno anni dopo la tragedia di Superga, che nelle sua tristezza non ha però cancellato dai cuori la magnifica storia della squadra pensata da Ferruccio Novo. Il Grande Torino come tutte le storie più belle è un pensiero indiano d’immortalità e leggenda.

Foto fonte: www.corriere.it

Matteo Quaglini