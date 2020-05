Il grande Milan di Sacchi: l’Armata invincibile

Quattro anni ai vertici: uno scudetto, due coppe dei campioni, due coppe intercontinentali, due supercoppe europee. Centonovantasei partite giocate tra tutti i tornei, trecentouno gol segnati, centodiciannove subiti, centodue gare senza subire gol

Il grande Milan di Arrigo Sacchi nacque con Liedholm, nel 1984. Il Barone, con la maiuscola che si deve ai grandissimi, tornò a Milano dopo i trionfi nella Roma di Dino Viola, per ricostruire la squadra. Era un Milan affossato dal calcio scommesse del 1980, da due retrocessioni, da un campionato anonimo concluso con l’esonero di Ilario Castagner e un ottavo posto che lo collocava nel limbo dell’anonimato a volte peggiore dell’inferno dantesco chiamato sconfitta. Nel costruire Liddas, impostò la difesa su una linea di quattro uomini collocati a zona: Tassotti a destra, Filippo Galli e Franco Baresi al centro, e dal 20 gennaio 1985 il giovanissimo Paolo Maldini a correre sulla sinistra. L’idea era dare a una squadra che doveva crescere e fare esperienze di prime vittorie e inevitabili sconfitte di assestamento, un’identità forte. Un sistema sul quale lavorare e affinare la mentalità vincente.

Quando arrivò Sacchi il paradigma tecnico venne rovesciato e radicalizzato. La difesa non era più solo bandiera d’identità e di evoluzione tattica, ma il reparto che per primo portava l’attacco. Il principio della zona-pressing del Milan era aggredire l’avversario sin dal rilancio dell’azione da parte di portiere e difensori. Tutta la squadra si muoveva all’unisono in avanti. Uno spettacolo di sincronia tecnica identico a quello delle artiglierie napoleoniche a Wagram. Tutti insieme, tutti con lo stesso tempo, a cannoneggiare l’avversario. C’erano in questa esaltazione del pressare il rivale per metterlo all’angolo, molti principi del grande sport internazionale e della storia militare.

Quando tutto il Milan scattava in avanti pressando il giocatore che aveva la palla fin anche con sei o sette uomini, metteva in pratica il principio di difesa aggressiva degli USA di pallavolo anni ’80 di Doug Beal e Kark Kiraly: qualsiasi azione, anche quella più qualitativa per velocità e tecnica d’esecuzione può essere difesa. E il pressing è il massimo tra le azioni difensive perché toglie respiro e visione di gioco, in un campo di colpo piccolissimo. Questo stesso movimento si rifaceva alla boxe soprattutto quando giocava contro grandi avversari. Negli incontri di Coppa Campioni, il Real Madrid della Quinta del Buitre o la Stella Rossa di Savicevic e Stojkovic o ancora il Benfica di Eriksson erano Joe Frazier e George Foreman per batterli bisognava aggredirli per primi. Il fuorigioco sistematico guidato dal “grand capitan” Franco Baresi e la pressione continua erano i dritti al volto che il Milan in versione Muhammad Ali sferrava agli avversari.

L’attacco con i continui triangoli, le sovrapposizioni degli esterni difensivi Tassotti a destra e Maldini a sinistra, i dribbling di Donadoni sulla trequarti, gli affondi centrali di Ancelotti e Rijkaard o quelli laterali di Colombo, ricordavano i principi delle battaglie campali ottocentesche opposti e convergenti, di Napoleone e Federico il Grande. Dall’imperatore dei francesi il Milan prendeva l’idea di attaccare in più modi: le sovrapposizioni erano la manovra d’aggiramento, il cuneo Donadoni, van Basten o Virdis e Gullit, la posizione centrale. Mentre pressare a tutto campo significava impegnare una parte dell’esercito nemico per poi rovesciarsi veloci, una volta recuperata palla, in massa sull’altra ormai tagliata fuori e in inferiorità numerica.

Del grande prussiano e dell’uomo che pensava di essere la reincarnazione di Carlo Magno, Sacchi aveva la stessa idea: concentrare tutte le forze in un punto. La metà campo avversaria era quel punto. Napoli-Milan che valse il campionato ’88, la doppia semifinale della primavera del 1989 con il Real Madrid, tutte le partite di coppa giocate in trasferta, vennero interpretate così rovesciando i ruoli: erano gli altri a giocare fuori casa. Così quel Milan vinse sei trofei internazionali e di questi due Coppe dei Campioni consecutive, da invincibile armata. Si trattò anche, quindi, di un rovesciamento della storia visto il destino avverso e sconfitto a cui andò incontro quella vera di Invincibile Armata: L’esercito navale che Filippo II oppose senza fortuna all’Inghilterra nel 1588.

Poi il magistero finì, il 20 marzo del 1991, in una notte marsigliese. Si spensero a tre minuti dalla fine della gara di ritorno dei quarti di Coppa Campioni, le luci e i sogni del tris sul continente. Unico risultato che il grande Milan di Sacchi non emulò ai suoi padri putativi, gli orange dell’Ajax di Cruijff e Michels. La sconfitta non era stata tecnica, ma fideistica. Sacchi, Galliani e Berlusconi non credettero nella riedizione di Belgrado e ritirando la squadra li finì l’impero tecnico di quel Milan formidabile. Come finiscono i grandi eserciti quanto perdono il controllo psicologico sugli eventi e non li determinano più.

Alla fine non resta che una domanda: cosa ha dato quel Milan al calcio italiano? Ha dato una rivoluzione tecnica precisa insegnando come soprattutto fuori casa, si deve giocare attaccando. Il ciclo delle decennio di vittorie europee delle squadre italiane (1989-2000) lo sta a dimostrare. Ha dato un’alternativa al grande – storico calcio all’italiana, nobilitandone l’idea. Non è vero, infatti, come sostiene una certa pubblicistica che quelle vittorie valessero meno perché ottenute col catenaccio. E’ vero, invece, che l’uno ha compensato l’esistenza dell’altro alzando il livello della discussione tecnica tra tesi e antitesi sancendo così il fatto che entrambe, la zona pressing e il catenaccio, hanno legittimità.

Infine ha alzato il livello delle altre squadre italiane che già erano forti e che hanno preparato altre contromosse tecniche e tattiche per battere la squadra che rinverdiva l’Ajax nel calcio dell’Europa meridionale e non solo nel nord del globo. Come fece il Grande Torino ha importato un sistema europeo e lo ha innestato nel campionato italiano, aprendo la serie A ai confini internazionali. Per questo è stata un’invincibile armata.

Matteo Quaglini