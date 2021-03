Il grande bluff di Lazio – Torino: ecco come andrà

Il titolo è forse pretenzioso, ma le ultime indiscrezioni portano sempre più in una direzione: attenzione alle contromosse del club capitolino

Lazio – Torino non si è giocata, lo sapevano tutti, anche i giocatori biancocelesti che sono stati costretti dal protocollo a recarsi allo stadio Olimpico. I granata sono stati bloccati dalla Asl locale che aveva fissato la quarantena obbligatoria fino alla mezzanotte di ieri. Questo nonostante i tamponi di lunedì avessero dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.

Il grande bluff

Quella di ieri può considerarsi una vera e propria partita fantasma. Una vicenda grottesca in cui la Lega si è guardata bene dal prendere una posizione netta, rinviando tutte le decisioni al Giudice Sportivo, che dovrebbe pronunciarsi in merito fra giovedì e venerdì. L’arbitro Piccinini nel proprio referto ha scritto “gara non disputata”. La domanda sorge spontanea: “perché la partita non è stata rinviata”? Secondo il regolamento ogni club dispone di un singolo bonus per far rinviare un match, jolly che i piemontesi si erano già giocati contro il Sassuolo. In quell’occasione la Lega spostò l’incontro, fissando già la data del recupero (17 marzo). Stavolta però, a far valere i suoi poteri che prevaricano la giustizia sportiva, è stata la Asl torinese. Si configura una sorta di Juventus – Napoli bis? Non esattamente.

Perché la fattispecie di Lazio-Torino differisce da quella dell’Allianz Stadium?

La differenza è netta, si tratta di dati oggettivi. Riguardo alla gara del 4 ottobre scorso era stato il Napoli a disdire il proprio volo, cronologicamente prima che arrivasse la lettera della Asl. Erano stati sollevati anche sospetti su presunte pressioni della dirigenza partenopea sull’organo sanitario locale. Nel caso del Torino, invece, la nota dell’Asl risaliva a più di una settimana antecedente la sfida dell’Olimpico.

Il presidente della FIGC Gravina ha provato a chiarire la differenza fra le due fattispecie: “Abbiamo con certezza l’individuazione di una disposizione dell’Asl di Torino che non è una disposizione dell’ultim’ora ma una disposizione che purtroppo risale a qualche giorno fa. E di fronte a una norma del nostro ordinamento sportivo molto chiara dov’è sancito il principio che in caso di impossibilità oggettiva, e credo che questa sia una causa di forza maggiore conclamata, è evidente che non si può giocare”.

Come si evolverà la vicenda?

Sinceramente vista l’aria che tira ho seri dubbi che venga confermato il 3 a 0 a tavolino a favore dei biancocelesti. Ci tengo a precisare che si tratta di una mia sensazione. Probabilmente il giudice Mastrandrea, per evitare la pantomima della condanna in primo grado con l’annullamento della sentenza in secondo o in terzo grado, farà una cosa semplice semplice. Si appellerà all’art.55 delle Noif (Norme organizzative interne della FIGC) che disciplina la “mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore”.

Constaterà che il Toro non aveva la possibilità oggettiva di raggiungere la capitale e inviterà la Lega a fissare una data per il recupero. La più probabile sembrerebbe essere il 7 aprile, soprattutto qualora la Lazio dovesse uscire dalla Champions (evento assai probabile). In caso di data posticipata prevedo una sfilza di proteste e di ricorsi da parte delle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza. Insomma, ci sarà da divertirsi, ma non finisce qui! Non escludo neppure un ricorso da parte dell’agguerrito presidente Lotito in caso di mancato 3 a 0 a tavolino. Il rischio di un processo davanti alla Corte d’Appello Federale è concreto. Preparate i pop-corn!

FOTO: Tuttomercatoweb.com

Marco Fabio Ceccatelli