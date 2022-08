Il gioiellino dell’Inter Casadei al Chelsea

15 milioni più 5 di bonus, questa è la cifra dell’operazione che porta il centrocampisa a Londra

Il fresco campione d’Italia con la primavera dell’Inter Cesare Casadei, senza scendere neanche un secondo in campo in serie A va dritto verso il Chelsea ed è una di quelle notizie che crea dibattito. E’ giusto che una big italiana ceda un teenager, di cui si parla un gran bene, nella Premier League senza averlo neanche fatto debuttare in prima squadra? Sia l’Inter che il Chelsea avranno fatte le loro valutazioni, vedremo chi avrà agito meglio.

Se mi aspettavo il Chelsea? “C’è emozione e sono pronto, sempre”. Poche parole per Cesare Casadei all’aeroporto di Linate.

Per il centrocampista goleador, talento limpidissimo, ad attenderlo c’è un contratto di 6 anni.

Stefano Rizzo