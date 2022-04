Il gioco delle Coppe: la corsa all’Europa s’infiamma

A sette giornate dal termine (otto per alcune) sembrano scappate le prime tre ma dalla quarta posizione in giù c’è bagarre per un posto nelle prossime competizioni europee. La Juventus è apparentemente tranquilla ma occhio a chi arriva da dietro

L’ultimo turno di campionato e soprattutto la vittoria dell’Inter all’Allianz Stadium ha stoppato la rincorsa scudetto della Juventus invischiandola nel “gioco delle Coppe”. Sì perché adesso inizia la corsa a Champions, Europa e Conference League. Dal quarto al sesto posto si accede ai tornei internazionali ma se la Fiorentina non dovesse vincere la Coppa Italia (o vincerla e rientrare nelle prime sei) il settimo diventerebbe quello valevole per la Conference League.

I bianconeri (59 punti) sembrano quelli con la posizione più salda, ovvero quella che garantisce l’accesso alla Champions League. I ragazzi di Allegri hanno mostrato una continuità che forse manca alle inseguitrici e che quindi gli permette di guardare avanti con più tranquillità. Occhio però a non abbassare la guardia, questa serie A ci ha abituati a saliscendi clamorosi.

Alle spalle della Vecchia Signora provano a riemergere quattro squadre: Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina. Se quest’ ultime due dovessero vincere i propri recuperi potremo trovare queste compagini racchiuse in una manciata di punti. Ecco perché la lotta al posto in Europa si fa incertissima.

Guida le insidiatrici della Juve la Roma (54 punti) di Mourinho che viene da due vittorie pesantissime consecutive, derby e Sampdoria. L’allenatore portoghese sta piano piano plasmando la sua squadra come vorrebbe, ci sono voluti brutti scivoloni e tanto lavoro ma sembra essere arrivata la quadratura del cerchio. Non aiuta l’impegno infrasettimanale della Conference League ma si tratta comunque di un obiettivo stagionale importante.

A inseguire i giallorossi ecco i cugini della Lazio (52 punti). Sarri è alle prese ancora con alti e bassi che non lasciano tranquilli i tifosi, i biancocelesti sembrano la squadra meno affidabile del gruppo ma il tecnico è pronto a lavorare per scongiurare questi episodi. L’undici titolare è di tutto rispetto, serve continuità.

L’Atalanta (51 punti) ha sicuramente perso lo smalto dei tempi migliori. Gasperini ha comunque tutte le attenuanti del caso in un’annata falcidiata dagli infortuni senza dimenticare l’impegno ancora in atto dei quarti di Europa League. Alcune pedine importanti iniziano a tornare a disposizione, su tutti Zapata. La partita da recuperare offre un bonus di valore per le posizioni che contano. Difficile la Champions, certo se la Juve dovesse lasciare punti per strada chissà.

Chiude la Fiorentina, 50 punti ma una gara in meno. I ragazzi di Italiano sono quelli che giocano meglio ma la perdita di Vlahovic a gennaio ha diminuito e di molto le palle buttate dentro e quindi la mole di gioco creata non sempre vuol dire risultato positivo. C’è ancora una semifinale di Coppa Italia da giocare anche se dopo la sconfitta dell’andata con la Juventus servirà per forza una vittoria. I viola, però, possono dare filo da torcere a tutti.

Sarà un finale tutto da vivere, sia per lo scudetto sia per la qualificazione alle coppe. L’Europa è lì che aspetta.

Glauco Dusso