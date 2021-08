Il giocattolo si è davvero rotto, CR7 saluta la Juve e torna al Manchester United

“Welcome home, Cristiano” così i red devils hanno salutato l’ufficialità della notizia più clamorosa di questa sessione di mercato dopo Messi al PSG. Allegri conferma il divorzio in conferenza

Gli indizi c’erano tutti, ma nessuno voleva crederci. Dopo giorni di smentite e interviste tranquillizzanti ecco il dietrofront. A quattro giorni dal termine delle compravendite calcistiche Cristiano Ronaldo non è più un giocatore della Juventus. La serie A, dunque, perde un altro pezzo da novanta, il segnale che certifica, se ce ne fosse ancora bisogno, che il nostro torneo ha ormai perso il suo appeal. I giocatori inseguono i propri sogni altrove, le squadre italiane sono di passaggio, sembra impossibile realizzare le proprie ambizioni qui. Una panoramica già compromessa qualche anno fa, il covid ha dato l’ultima scossa per far crollare tutto.

La svolta. La situazione del portoghese l’ha sbrogliata il summit avvenuto due giorni fa tra la dirigenza juventina e Jorge Mendes, agente del calciatore. Ieri la comunicazione ad Allegri e il saluto ai compagni. CR7, che già aveva dato segnali di insofferenza finendo in panchina nella prima giornata a Udine, lascia i bianconeri dopo tre stagioni. In un primo momento sembrava il City di Guardiola ad accoglierlo ma alcuni dettagli stridevano con questa soluzione. Prima su tutti la poca disponibilità a tirare fuori quattrini dei citizens mentre era evidente la necessità di monetizzare della Juventus. In secondo luogo i trascorsi nello United che non coincidevano con questa scelta.

Fulmine a ciel sereno. E’ stato proprio Solskjaer in conferenza stampa a preparare il terreno per il ritorno di Ronaldo all’ombra dell’Old Trafford. Il tecnico ha aperto alla possibilità di un bis sottolineando con fermezza che “chi ha giocato per lo United non può andare al City”. Così è stato. I red devils hanno dunque inviato la propria offerta alla Juve e chiuso l’affare. La cifra si dovrebbe aggirare almeno sui 25 milioni di euro, così da coprire il costo del giocatore ancora a bilancio bianconero. Stesso importo al portoghese, 25 milioni annui per due stagioni più eventuali bonus.

Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa – Fonte mirror.co.uk

Nella calda estate 2021 si trasferiscono dunque i due calciatori più forti del pianeta e non è detto che Mbappè non possa fare lo stesso prima della chiusura dei giochi. Un finale di calciomercato infuocato dopo la stasi dei primi mesi.

Bilancio juventino. Ronaldo saluta la Juve dopo aver vinto due scudetti, due supercoppe italiane e una coppa Italia. Fallito l’obiettivo Champions, clamorosamente eliminato una volta ai quarti e due agli ottavi da formazioni alla portata (Ajax, Lione, Porto). Forse, però, quello che interessa di più l’ormai ex numero 7 della Vecchia Signora è il suo score: 134 partite con 101 gol fatti. Questo è quello che più ha fatto storcere la bocca ai tifosi juventini. La ricerca sempre più del successo personale e un’insofferenza in campo in aumento partita dopo partita. Sia chiaro, Ronaldo si è comportato sempre in maniera professionale dando tutto quando chiamato in causa, ma forse serviva più cuore, questo è quello che i sostenitori bianconeri volevano. Il video saluto (con errore di scrittura) alla Torino bianconera nella serata di ieri è un contentino di cui forse tutti avrebbero fatto a meno.

La conclusione del video, con gaffe, con cui Ronaldo si è congedato dalla Juventus – Fonte ilgiornale.it

Per la Juventus adesso ci sono gli ultimi giorni di mercato per mettere una toppa. La casella lasciata libera da Ronaldo andrà colmata ma toccherà alla dirigenza capire come, se investendo o far passare la burrasca e fare bene i conti. Allegri in conferenza stampa ha confermato la voglia di andare del campione portoghese prima di concentrarsi sul match di questa sera contro l’Empoli.

Si chiude così l’esperienza italiana di Cristiano Ronaldo. Da oggi tornerà a vestire la casacca con cui è diventato grande. L’Old Trafford è pronto a riabbracciarlo.

Glauco Dusso