Il Genoa ufficializza la sua birra

Viene prodotta in collaborazione con il birrificio “La Superba” di Busalla

“Business is Business” usano dire gli americani e sembra proprio che i proprietari statunitensi del Grifone abbiano intenzione di percorrere tutte le strade possibili per portare al successo, non solo sportivo, ma anche economico, il più antico club calcistico italiano. La nuova birra del Genoa CFC verrà lanciata sul mercato in occasione delle imminenti festività natalizie e sarà una bionda artigianale, prodotta in lattina e disponibile non solo nei negozi, ma anche online.

Luigi A. Cerbara