Il Genoa si prende il derby: Samp battuta 2-1

La squadra di Nicola batte i cugini e torna a vincere la stracittadina dopo tanto tempo. Decisivi i gol di Criscito e Lerager

Quattro anni dopo il Genoa torna a vincere il derby della Lanterna e anche stavolta lo fa vincendo in trasferta una partita in cui ha espresso una maggiore supremazia e un livello di gioco migliore rispetto alla Sampdoria, spesso schiacciata e quasi mai pericolosa.

A sorpresa le due squadre si schierano diversamente dal solito: 4-4-2 per la Samp con il duo Gabbiadini-Bonazzoli in avanti, mentre a il Genoa gioca con il 4-3-3, con Iago Falque largo a destra, Pandev a sinistra e Pinamonti attaccante centrale.

La partita ha un copione diverso dal solito con le due squadre che se la giocano a viso aperto ed è subito che il grifone nei primi dieci minuti mette alle corde la squadra di Ranieri: Pinamonti con una botta da fuori che termina alta, poi ci prova Pandev ma Audero blocca. Infine ci prova Biraschi anche lui con una botta da fuori alta. La Sampdoria si vede per la prima volta al 19esimo con un sinistro di Gabbiadini impreciso.

Il match si sblocca al 22esimo con un calcio di rigore a favore del Genoa: Pandev anticipa Bereszynski che lo stende. Dagli undici metri va Criscito che batte Audero, 1-0.

La Sampdoria prova a reagire, ma lo fa con tentativi imprecisi. Alla mezz’ora esce Ekdal per infortunio, al suo posto entra Vieira. Un minuto dopo la squadra di Ranieri pareggia e lo fa con Gabbiadini, bravo a raccogliere un tiro di destro di Bonazzoli respinto dalla difesa genoana.

Nel finale di primo tempo il protagonista è Romero: prima bravo a chiudere su Bonazzoli e poi in posizione irregolare nell’azione del gol annullato a Lerager.

La ripresa ricomincia senza cambi, ma c’è un netto calo del livello di gioco: le occasioni sono poche e non ci sono episodi da segnalare. Iago Falque cerca spazio per un cross, ma senza fortuna. Bonazzoli invece calcia dal limite, ma il pallone è deviato in calcio d’angolo.

Il Genoa è quella che delle due squadre ci prova maggiormente e al 72esimo passa e lo fa ancora con Lerager, bravo a mettere in rete una passaggio dal fondo di Jagiello, il quale ha soffiato palla a Bereszynki.

Ranieri prova a mischiare le carte inserendo Depaoli e Ramirez per Thorsby e Gabbiadini, ma a sfiorare il gol del pari è Quagliarella che si vede respingere all’87esimo una botta in area da Perin.

Per il Genoa un altro successo fondamentale in chiave salvezza, mentre per la Sampdoria una battuta d’arresto dopo tre vittorie di fila in una sfida molto sentita.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: IlsecoloXIX.it