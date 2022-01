Il Genoa sfida la Fiorentina salutando Shevchenko, per ora in panchina c’è Konko

Stasera il match in Toscana per il Grifone, sabato è arrivato l’esonero del tecnico dopo il disastroso cammino in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia, attesa per il sostituto

L’arrivo di Shevchenko alla guida del Genoa non fu compresa dai più e oggi anche la nuova proprietà probabilmente ha bocciato le sue mosse. Sabato il tecnico ucraino è stato sollevato dall’incarico. Questa sera a Firenze l’undici ligure sarà guidato da Abdoulay Konko, tecnico delle giovanili, e dal suo scudiero Roberto Murgita. Ruolino di marcia disastroso per Sheva, 9 match con 6 sconfitte e 3 pareggi ma soprattutto un atteggiamento di squadra non consono all’obiettivo salvezza. In più l’esperienza in Coppa Italia con la vittoria di misura sulla Salernitana, unica della gestione, e l’eliminazione per mano del “suo” Milan. Ora è caccia al sostituto. Gli indizi sembrano portare a Bruno Labbadia, allenatore che si è cimentato perlopiù in Bundesliga. La dirigenza, quindi, non sembra intenzionata ad affidarsi a mister già sotto contratto come Ballardini e Maran. Domani si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso