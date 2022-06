Il Genoa piazza il colpo Coda: l’attaccante lascia il Lecce e rimane in Serie B

Il grifone si assicura l’attaccante per la prossima stagione andando a prendere il capocannoniere della scorsa stagione nella serie cadetta

Il Genoa si prepara per il prossimo campionato in Serie B con l’obiettivo di tornare subito nella massima serie. Lancia subito un segnale alle proprie avversarie infatti, acquistando Massimo Coda dal Lecce per 1,5 milioni di euro. L’attaccante è stato l’autentico trascinatore dei giallorossi nella passata stagione, contribuendo con 20 reti alla promozione diretta in Serie A. Il giocatore ha deciso di rimanere in serie cadetta per dimostrare ancora il suo valore in una piazza come Genoa che sarà caldissima e vogliosa di ripartire dopo la dolorosa retrocessione. Coda ha firmato un accordo triennale con i liguri da un milione a stagione e prenderà il posto di Mattia Destro, passato all’Empoli, al centro dell’attacco rossoblu.

Fonte foto: primocanale.it

Alessandro Fornetti