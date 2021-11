Il Genoa passa ufficialmente a 777 Partners, il nuovo presidente è Zangrillo

Con un comunicato sui canali ufficiali della società si chiude definitivamente l’era Preziosi, iniziata nel 2003. Scatta così quella della holding americana nuova proprietaria del club più antico dell’Italia calcistica

La notizia già si sapeva ma adesso è ufficiale. Enrico Preziosi non è più proprietario del Genoa, la palla passa agli americani della 777 Partners. L’ex patron della società ligure rimarrà comunque nel consiglio d’amministrazione che avrà come presidente il professor Alberto Zangrillo, originario proprio di Genova e tifoso genoano, noto alle cronache come medico personale di Silvio Berlusconi. Nuovo corso che è pronto a partire anche sul campo con il nuovo tecnico Shevchenko che sta approfittando della sosta per preparare al meglio il suo esordio in casa domenica sera contro la Roma. Nel capoluogo ligure, sponda rossoblu, si respira dunque aria nuova. I tifosi attendono fiduciosi.

Glauco Dusso