Il fuoriclasse ha sempre meno peso nel calcio moderno, a vedere cosa è successo in Champions

L’uscita prematura di CR7 e Messi agli ottavi lo certificano: il campione da solo non basta più. Svegliamoci tuttavia, era così già da almeno vent’anni

“Una rondine non fa primavera.

Per far primavera ci vogliono molte + rondini”

(Roberto Freak Antoni)

Un limerick del compianto umorista bolognese (e leader degli Skiantos) potrebbe dare una spiegazione tranchant alla prematura dipartita sportiva di Messi e Cristiano Ronaldo agli ottavi di Champions. Roba che non accadeva da 16 anni (stagione 2004/2005), quando entrambi erano alla soglia dei vent’anni scarsi. La stampa già si scatena coi titoloni da fine secolo, ma ciò che c’è dentro la débacle viene da molto lontano e ha radici ben più profonde. Radici che attecchiscono al di là della dabbenaggine di chi crede ancora, nel calcio moderno, che esista il calciatore che vinca le partite da solo. Questo capita, ok, ma molto di rado.

Soprattutto, nel caso di CR7, è uno specchietto per le allodole. A proposito di specchietti, eccone uno che spiega bene come, nelle stagioni di Champions dal 2011/12 al 2019/20, il portoghese è andato a segno nel doppio confronto ogni volta che la sua squadra è uscita. Un dato statistico che può non significare granchè, ma testimonia come “il guizzo del campione” sia solo una narrazione a uso e consumo di stampa e favolisti del calcio. A maggior ragione in una squadra forte, ma non memorabile come la Juventus di Sarri prima e Pirlo poi.

Va da sé che il fuoriclasse ci può stare, ma serve molto altro. A volte, nemmeno l’esercito di fuoriclasse aiuta, a vedere i milioni di petrodollari spesi dal PSG per poi ritrovarsi, al massimo, profeti in patria con campionati vinti già a marzo. E’ davvero roba del nostro tempo, capire che il singolo ormai conta poco più del due di coppe in assenza di molte altre variabili?

Probabilmente il Napoli di Maradona fu l’ultimo a conquistare titoli (due scudetti e una coppa Uefa, ma avrebbero potuti essere molti di più) non dico con un one-man show, ma sicuramente con un diamante talmente brillante da far risultare le pietre che lo incastonano come parecchio grezze. Con tutto che i vari Garella, Alemao, Careca e Giordano furono più che degli ottimi mestieranti. Già allora, tuttavia, si affacciò un soggetto destinato a cambiare per gli anni a venire il calcio europeo, e il suo concetto di squadra. Il Milan di Berlusconi e di Sacchi, che vinse tutto proprio per una squadra di dèi dell’Olimpo, l’archetipo di ciò che saranno, negli anni a venire, il Real dei Galacticos, il Man United di Sir Alex Ferguson, il Barcellona di Guardiola. Perché tutto questo allora? Perché Maradona non solo giocava per sé, e mai dovrebbe succedere: fu lui a innalzare il livello medio di tutta la squadra e fu questo che permise di conquistare il possibile prima che il Cavaliere facesse carne di porco del calcio italiano e continentale nel ventennio successivo.

Arrivò poi l’Inter di Ronaldo, anche lì si vinse, ma non esageratamente, il cambio di millennio fu l’inizio di una programmazione aziendale a tutto tondo, in cui i soggetti succitati di Madrid, Manchester e Barcellona furono la naturale conseguenza di uno sviluppo assolutamente capitalista, in cui il più ricco tende a essere più ricco.

Morale della favola: anzitutto la Juve, per non buttare altri soldi dalla finestra, deve vendere CR7 che si troverà ad un bivio: accettare un taglio non da poco allo stipendio, o prepararsi al buen retiro con qualche società del Golfo Persico che accetti di buon grado il tenersi il migliore al mondo come un soprammobile di lusso. Secondo poi, conviene fare i conti con il solito assunto: è tempo che la Juventus e il calcio italiano tutto alzino non bandiera bianca, ma riconoscano lo strapotere di campionati estremamente più organizzati e pensino più alla propria crescita come azienda, che a un’ipertrofia che – lo dimostra proprio il caso di CR7- oltre al marketing non porta granchè, se non inserito in contesti in cui si è già giganti nel proprio.

I soldi contano e anzi non bastano: e quando leggete Sergio Conçeiçao che afferma il contrario (col suo seguito stile pifferaio magico) fatevi pure una grossa risata.

Fonti foto Blasting News, Dna India

Valerio Campagnoli