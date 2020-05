Il Frosinone vuole ripartire e mette nel mirino la serie A

Inizia a serpeggiare ottimismo per quanto riguarda la ripresa dei campionati, la squadra ciociara e il suo presidente vogliono tornare in campo per tornare tra i grandi a un solo anno di distanza

Una stagione double face quella del Frosinone e quando lo stop per l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto la squadra di Nesta era in piena ascesa. Il Benevento ormai è andato ma qualora il campionato dovesse riprendere, e gli ultimi segnali sono positivi, i ciociari lancerebbero la sfida al Crotone secondo e distante solamente due punti. Una scalata quella dei gialloblu importante. Non era infatti partito bene il torneo per Alessandro Nesta e i suoi. L’ex allenatore del Perugia, arrivato in estate, ci ha messo un po’ per capire i meccanismi della sua squadra, bisognosa forse di un periodo di assestamento.

I tre schiaffi presi a Pordenone alla prima giornata non facevano presagire nulla di buono. Difatti l’andamento del girone di andata non è stato molto lusinghiero, risultati che hanno fatto sentire Nesta non comodissimo sulla sua panchina. Al giro di boa il Frosinone contava 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, a 19 punti dal Benevento primo e 7 dal Pordenone secondo. Il merito della società è stato quello di non cadere nel tranello e cambiare tutto. La fiducia in Nesta è stata ripagata con un girone di ritorno cominciato con il vento in poppa. Dopo il pareggio alla prima ecco una striscia di 6 vittorie consecutive che portarono i ciociari al secondo posto in classifica. Il pareggio di Livorno e la sconfitta, bruciante, con la Cremonese rovinarono la media e costarono il sorpasso da parte del Crotone. Situazione resa ancora più urticante dall’imminente stop per l’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda le statistiche di squadra si può segnalare un’ottima tenuta difensiva dei ragazzi di Nesta. La difesa del Frosinone, infatti, è la meno battuta, dopo ovviamente quella della capolista Benevento, con 23 reti subite. Semmai i problemi dei ciociari vengono dalla fase offensiva. L’attacco gialloblu è il tredicesimo del torneo (a quota 33) insieme a quello dell’Empoli. Questi dati possono spiegare alcune difficoltà nel portare a casa l’intera posta in diverse occasioni. Migliori marcatori Dionisi, 9 reti, e Ciano, 7, che insieme hanno segnato metà dei gol dell’intera squadra. A classifica, dunque, congelata il Frosinone è in piena lotta per la promozione diretta, anche se si deve guardare le spalle dalle altre squadre racchiuse in una manciata di punti. Dieci giornate al termine ed ora una speranza che si possa tornare a giocare tra non molto, in sicurezza, anche per evitare conseguenze spiacevoli.

Il presidente Stirpe ha confermato queste sensazioni: “Bisogna tornare a giocare, ovviamente quando questo potrà avvenire in sicurezza e con tutti i pareri del comitato tecnico-scientifico. Ritengo importante che il campionato si possa finire sul campo, soprattutto per qunto riguarda il valore del calcio: di fronte a uno svilimento delle attivita’ economiche a causa del Covid, non imprimere un segnale di questo tipo andrebbe a detrimento per il mondo del calcio anche per il futuro. Non ripartire potrebbe essere un colpo esiziale per questo mondo”.

Glauco Dusso