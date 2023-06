Il Frosinone ha deciso, sarà Di Francesco il tecnico per la serie A

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo l’addio di Fabio Grosso i ciociari hanno scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, a ore attesa l’ufficialità ma sembra davvero tutto fatto

Una voglia matta di cancellare il recente passato. Questo sicuramente il pensiero di Eusebio Di Francesco che si rimette in sella in quel di Frosinone. Sarà infatti lui il mister dei gialloblu nella stagione che vedrà il ritorno dei ciociari in massima serie. L’artefice della promozione Fabio Grosso ha deciso di rinunciare all’incarico accettando la corte della Sampdoria. La dirigenza ha iniziato quindi la ricerca del sostituto. Scelta che è ricaduta su Di Francesco. Il tecnico, dopo la semifinale di Champions League con la Roma nel 2018, non ha certo brillato nelle sue ultime esperienze. Sampdoria, Cagliari e Verona sono le tre piazze che si erano affidate a lui, percorsi conclusi con altrettanti esoneri. Adesso la nuova opportunità con il Frosinone, a breve si metterà a lavoro per costruire una squadra che dovrà avere le capacità per salvarsi. Difra ce la metterà tutta, vietato sbagliare ancora.

Glauco Dusso