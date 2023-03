Il Frosinone continua a vincere e vede la Serie A

La squadra di Grosso sbanca Ferrara ed è sempre più prima in classifica

Il Frosinone continua ad essere la compagine più costante in questa Serie B ed a giustificare tramite risultati e prestazioni il vantaggio sulle altre. Con il pareggio del Genoa e la contemporanea vittoria dei ciociari a Ferrara contro la Spal, i punti di distacco dal secondo posto sono diventati undici mentre quelli sul Bari terzo sono rimasti dodici in virtù della vittoria dei pugliesi sul Venezia. Frosinone che dunque è ben saldo in cima alla classifica e sogna un nuovo ritorno in Serie A, anche se a undici giornate dal termine forse è ancora presto per fare calcoli e la concentrazione dovrà rimanere sempre alta.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti