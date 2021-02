Il fenomeno Muriel, macchina da gol part-time

Il colombiano quest’anno ha confermato ancora di più la sua confidenza con il gol nonostante l’impiego non certo abbondante, sabato con il Torino ha segnato ancora

Ci sono attaccanti che giocano poco e si deprimono. Lui no. A Luis Muriel non interessa, accetta le decisioni e quando scende sul campo da gioco sprigiona tutto quello che sa fare meglio, ovvero divertirsi e giocare al calcio. Il più delle volte, soprattutto negli ultimi due anni, essendo decisivo. La stagione scorsa era stato la punta con più gol entrando dalla panchina, quest’anno la storia non è cambiata. Le rotazioni di Gasperini lo costringono il più delle volte a non essere titolare ma le sue firme continuano ad arrivare a pioggia.

Nel 2019/20 delle 34 presenze in campionato del colombiano soltanto 10 erano nell’undici iniziale. Al termine dell’annata sono state 18 le reti, un gol ogni 67 minuti. Nella stagione attuale il bottino di Luis Muriel è già di 12. Le gare da titolare sono 7 su 19 apparizioni, scende il minutaggio per gol che si attesta sui 54 minuti. Sabato con il Torino altra prestazione importante condita da un gol, nonostante il pareggio finale. Si è alzata, quindi, la media delle presenze dal primo minuto e di conseguenza la fiducia e le segnature, come se piano piano l’attaccante colombiano stesse entrando sempre più nell’ossatura della Dea. Dopo la partenza di Gomez i nerazzurri hanno dovuto rivedere i loro schemi. Sicuramente di fianco a Ilicic c’è posto per una sola punta e la sfida è quella nel segno della Colombia, con Zapata che contende la maglia al numero 9.

Quella di Luis Muriel è una storia da predestinato. Sin dal suo arrivo in Italia, scovato dall’Udinese e poi prestato, in molti ne avevano intravisto capacità ben oltre la media. La conformazione fisica portò a paragoni importanti come quello con Ronaldo il fenomeno. Purtroppo la sua inclinazione a indolenza e discontinuità lo ha sempre penalizzato in ogni sua avventura, il classico “potrebbe ma non vuole”. L’Atalanta sembra aver trovato la chiave per gestirlo al meglio, i numeri parlano e all’inizio della seconda metà di stagione possono ancora migliorare rispetto agli anni passati.

La sfida con il Real Madrid è vicina, gli impegni saranno di più e le occasioni per lui aumenteranno anche per affermarsi sulla scena internazionale. Affronterà la squadra che fu di Luis Nazario da Lima, chissà che l’aria europea non lo porti allo step finale per la sua crescita.

Glauco Dusso