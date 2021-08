Il fascino discreto dell’essere outsider: il mercato di Atalanta, Roma, Lazio

Fuoco alle polveri per chi può (e deve) dar fastidio all’eterno e noioso dualismo Inter/Juve

Agosto e maggio sono i mesi più interessanti per motivi opposti: sapere come si inizia e sapere come andrà a finire. Un senso di freschezza legata all’inizio di una trama, o al finale di quella che i tedeschi chiamano Spannung, ossia lo sciolgimento della tensione. Un’opera di nome serie A 2001-2021: dominio bianconerazzurro negli ultimi vent’anni, quasi dieci scudetti a testa. Schiarite di Milan, poi le briciole agli altri, con qualche piacevole elemento accessorio alla narrazione: il Napoli dall’inferno al paradiso, una pletora di meteore provinciali flirtanti con l’Europa (Chievo, Udinese, Palermo, Sassuolo, a cui aggiungere le genovesi). Infine, l’elemento che sposta gli equilibri senza far saltare il banco, ciò di cui aveva bisogno qualche illuso sognatore convinto che le favole esistano ancora (ma a suon di milioni, intendiamoci): l’Atalanta di Gasperini, che ora è a un bivio. O si cambia il passo e l’anatroccolo si trasforma in cigno, oppure sarà il tempo di gustarsi le prodezze di un meccanismo che eterno non è -come tutte le cose, del resto-, prima di tornare in ipotetici limbi della mediocrità.

Andando a vedere la Dea, emerge proprio questo: Gasperini unica certezza in un ambiente che sa sia rinnovarsi che mantenere la sua struttura di corpo, come un buon vino che sa invecchiare. Fuori Gollini, il portiere della prima epopea Champions, dentro un nome di sicuro talento come l’argentino Juan Musso, uno dei migliori portieri degli ultimi anni. Con Demiral invece, scopriremo se alla Juve si mangeranno le mani a rafforzare una concorrente. Certo, i 55 milioni dal Tottenham lasciano comunque un buco importante, quello di Cristian Romero. Il turco tuttavia ha le chiavi per far bene: grande fisicità, grande personalità e voglia di emergere dopo un periodo da gregario all’Allianz Stadium. Zappacosta ha mostrato tutto il suo valore al Genoa: l’ex Chelsea, che ha sfiorato la convocazione all’ Europeo (e che forse con un’altra maglia se lo sarebbe guadagnato), torna all’ovile in cui è cresciuto. Rapidità, tecnica e grande attenzione ai dettagli (la sua mental coach è la stessa dell’oro olimpico Marcell Jacobs).

Queste le novità. Su questi, le certezze granitiche: Muriel, Zapata, Pasalic, Pessina, Malinovskyi. Rinnovare, non restaurare: queste le basi su cui provare a fare un campionato che può entrare -davvero- negli annali.

Discorso simile per le romane. E’ da dieci anni esatti che non si sentiva un atmosfera positiva simile: tra la nuova Roma in mano americana e una corposa ristrutturazione in casa Lazio, arrivarono nomi importanti da ogni dove. Per uno Stekelenburg, un Pjanic, un Bojan sotto l’occhio vigile -ma sfortunato- di Luis Enrique, dall’altra sponda del Tevere potevi ammirare un Klose, un Marchetti, un Djibril Cissè seppur in fase calante. Cosa propone il menù biancoceleste? Senza nemmeno scomodare i panegirici su uno come Maurizio Sarri: anzitutto il ritorno di Felipe Anderson, uno che nei piani del tecnico napoletano farà l’esterno. Da una parte un talento indiscusso, dall’altra la grande incognita della discontinuità di prestazioni, soprattutto nelle ultime due stagioni. In difesa Hysaj, garantisce sicurezza e la possibilità di giocare indifferentemente a destra o a sinistra, non disdegnando la fase propositiva. Toma Basic è l’ultimo arruolato, il croato classe ’96 arrivato dal Bordeaux per 10 milioni di euro sarà un tassello per un centrocampo in cui Correa ha fatto armi e bagagli per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Concludiamo con Pedro, prelevato dalla Roma, che si prenderà la numero nove: esperienza da vendere per il 34enne, già da tempo fuori dal progetto giallorosso.

Proprio nella Roma americano/mourinhana 3.0 si affilano le armi: di Abraham se ne è già parlato qui: attaccante versatile, che per ora fa segnare e ben presto sarà lui a buttarla dentro. Con Eldor Shomurodov invece si ripete lo stesso discorso di Perotti e Iago Falque: ex Genoa, un falso once, una duttilissima seconda punta che si adatta tranquillamente a fare la mezzala, uno che -soprattutto- corre come un treno. Di Rui Patricio non si può parlare senza -purtroppo- ripensare al mood della tifoseria (come già scritto, tocca fare i conti con un ambiente troppo lunatico e impaziente): Marco Savorani stesso -ex preparatore dei portieri giallorossi- in questa intervista ripercorre i numeri uno giallorossi degli ultimi anni. Un grande exploit (la crescita di Alisson) e tanti che non hanno mai convinto esageratamente pur avendo i numeri dalla loro (Olsen, Szczesny) fino al flop di Pau Lopez. In soldoni: abbiamo un portiere che col Portogallo ha vinto Europeo e Nations League, lasciamolo lavorare. C’è poi Matìas Vina, uruguagio classe ’97 prelevato dal Palmeiras, dal 2019 nel giro della Nazionale: presentato l’altroieri assieme a Shomurodov, ne parla così il dirigente giallorosso Tiago Pinto: “Non chiamatelo vice-Spinazzola. Nel nostro modulo è previsto che giochino assieme, e tra l’altro la scorsa stagione col Palmeiras è stata eccezionale”.

Questa la merce sul bancone: i mercanti dovranno convincere la platea che sì, un’altra serie A è possibile. Non solo da sparring partner.

Valerio Campagnoli (fonti RadioRadio, riccardodeconciliis.com, SkySport, ASRoma)