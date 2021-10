Il dilemma dei giovanissimi: perché il calcio italiano ci punta così poco e perché dovrebbe puntarci di più

La partita con la Spagna di Nations League, in cui gli iberici hanno schierato più di un teenager, ha riacceso il dibattito sulla necessità di valorizzare di più e meglio i giovani calciatori anche in Italia

Nella semifinale tra Italia e Spagna di Nations League di mercoledì, ad impressionare non è stato soltanto il gioco e l’intensità messa in campo dalla formazione di Luis Enrique, ma la capacità di portare avanti una determinata idea di calcio in ogni momento della gara, a prescindere dai cambi e dagli uomini mandati di volta in volta in campo. Ancora più notevole, è stata la performance di alcuni calciatori giovanissimi, che a dispetto della loro età sembravano dei veterani e sin da subito hanno dimostrato di essere perfettamente integrati nei meccanismi di gioco della nazionale iberica.

Stiamo parlando soprattutto di Gavi, centrocampista classe 2004 del Barcellona mandato in campo da titolare due giorni fa, ma anche di Yéremi Pino, attaccante 2002 del Villarréal, e Bryan Gil, esterno offensivo 2001 del Tottenham. E di tanti altri. Più che sulla qualità del singolo però, vale la pena concentrarsi sul sistema alla base della crescita molto precoce di questi talenti e confrontarlo con gli altri, soprattutto quello italiano, servendoci dei numeri. Stando ad essi, dall’inizio della stagione i “teenager” in Serie A hanno collezionato appena 336 minuti, un dato impietoso se confrontato con quello della Premier League (1680), della Liga (3080), ma soprattutto con quello della Bundesliga (4361) e della Ligue 1 (6285). La situazione è se possibile ancora peggiore nelle serie minori. Perché le cose stanno così? I motivi sono molteplici ed i principali affondano le loro radici nelle scuole calcio e nei settori giovanili. In Spagna ad esempio molte Primavere giocano in seconda o terza divisione, quindi i giovani si abituano prima ai ritmi del calcio professionistico, mentre in Italia il gap tra Primavera e prima squadra è spesso difficile da colmare. In Germania ed in Francia invece, c’è una maggiore pazienza nel puntare sui giovani. Si accettano i loro errori, non si pretende tutto subito ed anzi si scommette sul loro percorso di crescita anche se qualche volta può risultare lungo e tortuoso. Nel calcio italiano invece, spesso per le necessità di fare risultati subito, si sceglie l’usato sicuro, anche se tanto sicuro non è. In sintesi, c’è poca lungimiranza e principalmente ci si concentra sul breve periodo. Questo vale anche e soprattutto nelle scuole calcio, dove gli allenatori si servono dei ragazzi per provare a fare carriera più in fretta possibile invece di insegnare pedissequamente prima la tecnica individuale e poi la capacità di stare in campo insieme agli altri. Guardando i giovani della Spagna, si intuisce il lavoro che c’è dietro il loro talento, la precisione certosina con cui sin da piccolissimi questi ragazzi vengono educati prima ai fondamentali del gioco del calcio e poi ai principi di gioco. In questo senso, Luis Enrique e la scuola catalana rappresentano un’eccellenza nell’eccellenza, come testimoniano anche i grandi risultati della nazionale spagnola nel quadriennio 2008-2012 e le ottime prestazioni degli ultimi tre anni. Se, come giustamente si dice, certe sconfitte sono salutari, il 2-1 di mercoledì contro la Spagna può servire da pungolo all’Italia per puntare di più su i suoi giovani talenti, anche perché le potenzialità ci sono tutte. L’ha mostrato l’Europeo vinto, dove ragazzi come Donnarumma, Chiesa e Barella, lanciati in Serie A da giovanissimi, hanno fatto la differenza. Lo mostrano i tanti “teenager” che seppure con fatica provano ad emergere e a mettersi in mostra, dalla prima divisione fino alle serie minori. L’impressione è che in Italia il materiale umano ci sia, nonostante tutto. Quindi sarebbe anche l’ora di iniziare a valorizzarlo.

Luca Missori

(Fonte: Calciomercato.com)