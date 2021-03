Il dilemma Cristiano Ronaldo

Un’analisi del rapporto tra la Juventus ed il suo top player

A luglio 2018 l’estate della Juventus si fece ancora più calda del solito grazie all’arrivo, tanto rapido quanto inaspettato, di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Una delle più importanti operazioni di calciomercato della storia della Serie A, volta ad aggiungere alla Juve quel tassello che secondo molti era mancato per vincere la Champions League nel 2015 e nel 2017, quest’ultima proprio contro il Real Madrid di CR7.

Due anni e mezzo dopo la situazione è radicalmente cambiata, l’entusiasmo iniziale è scemato stagione dopo stagione. La Juventus infatti ha continuato a vincere il campionato, ma in Europa ha avuto un rendimento ancora peggiore dell’era pre-CR7, rimanendo a mani vuote per tre stagioni di fila. Ajax, Lione e Porto, non certo tre big, ma squadre insidiose contro cui la Juve è andata a sbattere uscendo prima ai quarti e poi due volte agli ottavi di finale. Quest’anno inoltre, a differenza delle altre due occasioni, Ronaldo non è stato decisivo, anzi è stato uno dei peggiori in campo nei 180 minuti complessivi. Scarico, poco incisivo sotto porta e “responsabile” sul gol del 2-2 del Porto di ieri, a causa del suo errato posizionamento in barriera. Per questo motivo tifosi ed addetti ai lavori hanno cominciato a mettere in discussione anche il futuro del loro miglior giocatore, che ha da poco compiuto 36 anni. Ma davvero un calciatore che ha segnato 92 gol in 121 presenze con la maglia bianconera ha delle colpe? In realtà la questione è più complessa. Ronaldo ha avuto tre allenatori diversi, a cui è stata affidata una squadra composta da grandi giocatori nella fase calante della loro carriera e giovani talenti mai sbocciati del tutto. Nessuno di loro è stato capace di incidere e di sfruttare appieno il potenziale di un fenomeno come l’attaccante portoghese. Inoltre, la società si è trovata a gestire l’addio di un grande dirigente come Marotta senza riuscire a fornire quel ricambio di cui aveva bisogno la rosa per rimanere competitiva ad alti livelli e dopo la Champions League ora rischia di sfuggire il decimo scudetto di fila, con l’Inter primo a +10, seppur con una partita in più.

In sostanza come spesso capita le colpe non stanno mai da una sola parte ed anzi partono dall’alto. La contingenza in cui CR7 è stato chiamato a fare la differenza è stata disallineata dal picco di rendimento del resto della rosa. In sintesi, quando c’era una squadra ed una società da finale di Champions mancava Ronaldo, ora che c’è Ronaldo squadra e società mancano. Vista l’età avanzata e lo spazio salariale occupato dallo stipendio del portoghese ora la società bianconera è davanti ad un dilemma tanto difficile quanto contraddittorio: dopo aver acquistato Ronaldo per rilanciare la Juve ora bisogna cederlo per fare la stessa cosa? Il finale è ancora tutto da scrivere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)