Il difficile momento vissuto dalla Fiorentina

Gaetano Castrovilli, Franck Ribèry, Josè Callejòn e Dusan Vlahovic sono solo alcuni dei talenti presenti nella rosa dei Viola che si stanno esprimendo al di sotto delle loro possibilità

È forse la più grande delusione di questa stagione: la Fiorentina – allenata da Beppe Iachini prima e da Cesare Prandelli poi – è attualmente appaiata al 14esimo posto in classifica, distante solo 5 punti dalla zona retrocessione. La campagna estiva di calciomercato messa in atto dal DS Daniele Pradè e commissionata dal patron Commisso sembrava aver portato nuovi talenti, pronti ad aggiungersi a quelli già presenti in rosa: Giacomo Bonaventura, Antonio Barreca, Borja Valero, Sofyan Amrabat e soprattutto Josè Callejòn erano stati acquistati per accrescere la qualità di un parco giocatori che lo scorso anno aveva chiuso il campionato con un deludente decimo posto.

14 ottobre 2020: Josè Marìa Callejòn viene presentato allo Stadio Artemio Franchi di Firenze

Nonostante la cessione della stella della squadra, Federico Chiesa, le premesse per un campionato convincente c’erano tutte e molti esperti del settore avevano etichettato la Viola come una delle possibili sorprese della stagione 2020/2021. Tuttavia, neanche il cambio in panchina avvenuto a novembre ha portato i risultati sperati: l’arrivo di Cesare Prandelli non ha dato la scossa che ci si aspettava e – nonostante la bella vittoria in casa della Juve – i gigliati non hanno per nulla convinto, concludendo l’ultimo match disputato addirittura con 6 reti subite.

È chiaro che qualcosa non abbia funzionato nelle idee e nei progetti della società. Nella débâcle della scorsa domenica contro il Napoli erano presenti in campo calciatori del calibro di Callejòn, Ribery, Vlahovic, Castrovilli, un mix di giocatori “anziani” ma esperti e di giovani promettenti, una combinazione che di solito dovrebbe portare ad un equilibro e che invece, nel caso della Fiorentina, sta risultando una miscela letale. Non solo i Viola non stanno rispettando il pronostico di “sorpresa del campionato”, ma sono sempre più vicini a tornare protagonisti nella lotta per non retrocedere, proprio come accaduto due anni fa.

In un campionato aperto e combattuto come quello in corso, dove piazze come Sassuolo, Benevento e Verona si stanno togliendo le loro soddisfazioni, è un peccato vedere la squadra di Firenze imbrigliata in una bagarre che storicamente non le compete: tuttavia, se i talenti che formano la compagine gigliata non inizieranno – o meglio, non torneranno – a mostrare il loro valore, le cose potrebbero farsi addirittura più complicate di quanto lo sono ora.

Fonti Foto: La Nazione, Fiorentina News

Fabrizio Scarfò