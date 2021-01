Il Derby di Milano è finalmente ritornata la (P)artita

Le due squadre meneghine nuovamente a comandare, questa sera il secondo atto di una sfida infinita

Dopo nove anni di astinenza e sofferenze a mai finire, il Derby della Madonnina è ritornata ad essere la Partita. Quella con la P maiuscola, indipendentemente dal palcoscenico in cui andrà in scena, ovvero Serie A o Coppa Italia e buona parte del merito lo si deve anche al Milan. Se fino alla vigilia del primo derby stagionale, quello del 17 ottobre, erano ancora in auge le perplessità sul percorso dei rossoneri, oggi a tre mesi di distanza, possiamo concretamente dire, che la Milano del football è ritornata a comandare sul calcio nostrano.

É tutto un altro Derby

Sono lontani ormai i vecchi derby con Montolivo e Juan Jesus capitani (con tutto il rispetto), della lotta per un posto in Europa League, in cui la famosa frase “Il derby è sempre il derby”, riecheggiava tra i giornali e tra i tifosi delle due sponde del Naviglio. Finalmente, il derby è ritornata la partita per eccellenza, quella in grado di decidere un campionato, oppure un trofeo. É il derby dei grandi giocatori: tra i due colossi in avanti come Lukaku e Ibrahimovic; dei due esterni più forti in Europa, Hakimi e Theo Hernandez; nonché quello tra due dei centrocampisti più completi nel panorama europeo come Barella e Kessié.

I numeri in Coppa Italia

Quella di stasera sarà la stracittadina numero 227 tra Inter e Milan, con i precedenti che sono leggermente a favore dei nerazzurri (82 vs 77). In Coppa Italia sarà, invece, il numero 25; il secondo degli ultimi quattro anni, dopo quello vinto nel 2017, sempre durante i quarti di finale, dal Milan con la rete ai supplementari di Cutrone. Qui, il bilancio è a favore del Diavolo, che ha portato a casa 10 incontri, contro i sette dell’Inter. Tre in particolare le gare da ricordare in questa competizione: quella del 1977, con i rossoneri, che nella prima e unica finalissima contro i cugini, si portano a casa il trofeo con le reti di Maldera e Braglia; quella del 1994 (doppio confronto negli ottavi di finale vinto dai nerazzurri per 2-1); e, infine, quello del 1998 (Milan-Inter 5-0, andata dei quarti di finale).

