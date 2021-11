Il Derby County di Rooney nei guai, penalizzazione di 21 punti

La squadra allenata dall’ex giocatore del Manchester United è attualmente in negativo in classifica

Non se la passa bene Wayne Rooney al Derby County, non tanto per i risultati sul campo quanto per quello che sta avvenendo a livello societario. Una grave crisi finanziaria ha completamente investito il club che è stato penalizzato dapprima di dodici punti in classifica e poi di altri nove, arrivando ad un totale di ventuno punti con l’inevitabile ultimissimo posto in classifica. La situazione è praticamente irrecuperabile con il Derby che ha la classifica in negativo di tre punti nonostante un cammino, diciotto punti, che l’avrebbe tenuto ad una buona distanza dall’ultima piazza. Rooney tenterà un autentico miracolo con la squadra più vicina che è il Barnsley con undici punti conquistati.

Fonte foto:calciotoday.it

Alessandro Fornetti