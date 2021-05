Il delitto perfetto di Tuchel: ecco come la Champions League è tornata a Londra

Secondo successo nella competizione per il Chelsea, imbrigliato il City di Guardiola incapace di impensierire i ragazzi del tecnico tedesco. Cocente delusione per la città di Manchester che nel giro di quattro giorni perde due finali europee

Il salto di Azpilicueta con la coppa tra le mani, lo stadio “do Dragao” a fare da cornice: ecco il dolce epilogo della serata di sabato per il Chelsea che al cielo portoghese alza la sua seconda Champions League. Ancora una volta un tecnico subentrato in corsa porta alla finale i blues. Era successo ad Avraham Grant nel 2008, sconfitto ai rigori a Mosca dall’altra squadra di Manchester, poi al “nostro” Roberto Di Matteo che l’aveva vinta ai rigori contro il Bayern Monaco nel 2012. Ora è toccato a Thomas Tuchel, scaricato dal PSG a metà stagione.

L’allenatore tedesco, sottovalutato da molti, ha giocato la seconda finale consecutiva dopo quella alla guida dei parigini nella scorsa edizione. Insieme a lui ha fatto lo stesso percorso Thiago Silva che a 36 anni può finalmente coronare una carriera da incorniciare. Difensore brasiliano che, sconfortato, aveva lasciato il campo prima del 45′ a causa di un infortunio muscolare. Gli dei del calcio, però, non gli hanno voltato le spalle regalandogli la gioia al triplice fischio.

Grande il lavoro operato da Tuchel una volta arrivato al campo di allenamento di Cobham. Il tecnico tedesco ha rivoltato la squadra senza ignorare, però, il lavoro svolto dal suo predecessore Frank Lampard. Lo stesso Tuchel in conferenza prepartita ha ricordato l’ex mister del Chelsea come artefice di quella finale per il cammino fatto prima del suo arrivo. Dal modulo ai giocatori impiegati sono state decisive le intuizioni dell’ex mister di Borussia Dortmund e PSG. Quello che differenzia i tre allenatori delle altrettante finali giocate dai londinesi è che i primi due erano dei traghettatori mentre Tuchel terrà il posto che occupa.

A osservare la festa Pep Guardiola a cui rimane la magra consolazione di aver portato il Manchester City alla sua prima finale di Champions League. Per il resto il tecnico spagnolo ha perso il confronto con il suo dirimpettaio che lo ha letteralmente messo nel sacco con un atteggiamento tattico perfetto. Guardiola, dal canto suo, ha agevolato il lavoro avversario optando per alcune soluzioni che lasceranno da parlare. Come l’anno scorso contro il Lione alcune scelte del tecnico hanno probabilmente condizionato l’andamento della gara dei suoi che anche in quella occasione diedero vita a una gara al di sotto delle aspettative.

Sabato si è continuato con la scelta di non utilizzare una prima punta e di optare per un centrocampo senza incontristi. Non solo, anche Cancelo, terzino che scalava al centro per fare il regista, arma tattica di tutto l’anno, è stato relegato in panchina. Insieme all’esterno portoghese, dunque, in panca anche Rodri, Fernandinho, Gabriel Jesus e il Kun Aguero. Numero dieci argentino che ha finito in lacrime la sua ultima apparizione in maglia City.

Tuchel, invece, ha confermato quanto già fatto contro il Real Madrid, ennesimo confronto giocato ad alto livello. Lui e il suo Chelsea, inoltre, hanno infranto un altro annoso dogma. Il trionfo blues è stato anche quello della difesa a tre, schieramento dato sempre come antitesi della vittoria. Aggiungiamo un Kantè in stato di grazia che inanella l’ennesimo titolo e il tridente atipico da 68 anni totali e il gioco è fatto. Proprio l’autore del gol Kai Havertz ricorda che non è da lasciare in secondo piano il grande mercato fatto l’estate scorsa da Roman Abramovich.

Infine l’ultima cartolina da Oporto è dedicata all’emozione immensa per due esponenti del calcio italiano, Jorginho ed Emerson Palmieri. Il primo dieci anni fa giocava alla Sambonifacese, il secondo cercava il suo spazio nel Santos prima di approdare nel 2014 a Palermo. I due italo brasiliani arrivano all’Europeo con il morale alle stelle e chissà che il loro influsso non porti bene alla spedizione azzurra di Roberto Mancini.

Glauco Dusso