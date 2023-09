Il declino della nazionale tedesca

Tempo di lettura 4 minuti

Un approfondimento sulla Germania che, dopo l’Europeo del 2016, ha toppato le ultime 3 competizioni internazionali

Con l’esonero di Hansi Flick, la Germania conferma, qualora ce ne fosse il bisogno, di vivere un periodo negativo. Dall’uscita ai gironi nel Mondiale in Qatar fino alle ultime 6 amichevoli dove i tedeschi hanno vinto solo una partita. In questo articolo andremo ad approfondire la situazione della Germania che, in seguito alla vittoria in Brasile del 2014, è in fase di declino.

Iniziamo proprio dal 2014: i tedeschi si laureano campioni del mondo grazie al gol di Gotze nei tempi supplementari contro l’Argentina e dopo aver schiantato 1-7 i padroni di casa del Brasile nella semifinale. Senza dubbio è una dei momenti più alti del calcio tedesco vista anche la Champions League vinta dal Bayern Monaco nel 2013. Questo momento positivo continua anche nell’Europeo del 2016 dove i tedeschi arrivano in semifinale, grazie anche ai rigori di Zaza e Pellè che tutti ricorderanno bene, confermandosi nuovamente una nazionale top. Da qui inizia il declino: il Mondiale russo nel 2018 vede la Germania uscire alla fase a gironi per mano di avversari come Svezia, Messico e Corea del Sud. Molti, dopo questa brutta figura, avrebbero voluto un cambio in panchina ritenendo Joachim Low non più adatto, dopo diversi anni di operato, ma così non avvenne. Arriviamo ad Euro2020 dove la Germania superò un girone di ferro composto anche da Francia, Portogallo e Ungheria ma poi si arrese ai futuri finalisti dell’Inghilterra disputando una gara deludente che mise ulteriore benzina sul fuoco. A seguito di questa eliminazione, Low saluta e venne ingaggiato Hansi Flick, fresco di triplete vinto l’anno precedente con il Bayern Monaco.

Inghilterra-Germania 2-0 (Euro2020)

Sull’ex allenatore dei bavaresi ci sono moltissime aspettative visto che, in pochi mesi, aveva creato un Bayern imbattibile e che aveva vinto tutto. Flick esordisce nella Nations League in un girone con Italia, Ungheria e Inghilterra che lo vede chiudere al terzo posto e, di conseguenza, fuori dal Final Four. Durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar, complice anche un girone alla portata, si vedono segnali di ripresa dato che i tedeschi vincono 9 delle 10 partite disputate. Nel Mondiale dello scorso anno Gundogan e compagni si trovano nel girone con Giappone, Spagna e Costa Rica e a causa della differenza reti in favore dei spagnoli, vengono eliminati nuovamente nella fase iniziale di un Campionato del Mondo. Altre polemiche piovono sul CT e i suoi ragazzi che continuano il trend negativo perdendo 4 delle 6 amichevoli, disputate tra marzo e giugno, in vista dell’Europeo che sarà giocato proprio in Germania nella prossima estate. Flick provò a giustificare questi pessimi risultati dicendo che a giugno i giocatori sono stanchi e che a settembre si sarebbe vista tutta un’altra nazionale. Le cose però non sono cambiate: nella giornata di sabato hanno giocato nuovamente Germania contro Giappone, con i secondi che hanno vinto nettamente per 1-4 condannando il CT all’esonero.

Oggi, nell’amichevole di lusso contro la Francia, sarà Rudi Voller a sedere in panchina dopo l’esperienza tra il 2000 e il 2004 dove portò la Germania in finale nel Mondiale coreano del 2002.

Fonti foto: dfb.de, sport.sky.it

Davide Farina