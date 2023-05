Il decadimento del Leicester

Le Foxes, dopo l’ultima sconfitta con il Fulham, hanno un piede e mezzo in Championship a 7 anni dal clamoroso titolo del 2016

Tutti dovrebbero ricordare la Premier League 2015-16, probabilmente una delle più emozionanti degli ultimi tempi, ma facciamo un passo indietro. Il Leicester vince la Serie B inglese nel 2013-14 e ottiene una salvezza importante nella stagione seguente seppur nelle ultime giornate. La società decide di ingaggiare Claudio Ranieri per la stagione 2015-16, che si rivelerà appunto una grandissima mossa dato che il tecnico contro qualsiasi pronostico vince il campionato, il primo per il club . L’anno successivo il Leicester partecipa alla Champions League arrivando fino ai quarti di finale ma senza Claudio Ranieri, esonerato dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale contro il Siviglia e un campionato condotto in zona retrocessione.

Leicester vince la Premier League 2015-16

Complice anche lo smantellamento della squadra del 2016, con Kanté al Chelsea e Mahrez al Manchester City, il Leicester passa due anni tranquilli con due noni posti consecutivi in cui però perde il suo presidente per un incidente in elicottero. Con Brendan Rodgers in panchina, arrivato a febbraio 2019, la squadra sfiora per due stagioni consecutive, 2019-20 e 2020-21, la Champions League alle ultime giornate concludendo entrambi i campionati al quinto posto. Nel 20-21 il Leicester vince per la prima volta l’FA Cup battendo il Chelsea per 0-1 e arriva ai sedicesimi di Europa League, anche la passata stagione delle Foxes è stata positiva considerando la semifinale di Conference League, poi persa con la Roma, e la vittoria, per la seconda volta, del Community Shield per 1-0 contro il Manchester City.

Leicester vince il Community Shield 2021

In questa stagione le cose non sono andate come previste dal Leicester. La squadra non ha mai trovato continuità e ha condotto un campionato in piena zona retrocessione. Ad aprile, visti i risultati pessimi e l’incrinarsi del rapporto con i tifosi, Brendan Rodgers e il Leicester optano per la risoluzione consensuale del contratto con la squadra al penultimo posto con 25 punti dopo 28 gare. La scelta della società va su Dean Smith per cercare una salvezza che ad oggi appare molto complicata. Al momento le Foxes si trovano al 18esimo posto a 30 punti con il Leeds a -2 dall’Everton quart’ultimo, che pare più in forma vista l’ultima vittoria per 1-5 contro il Brighton.

Mancano ancora 3 giornate al termine dove il Leicester affronterà Liverpool, Newcastle e West Ham per sperare di evitare una retrocessione a 7 anni da quel fantastico titolo che ha fatto emozionare tutti gli appassionati di calcio.

Fonti foto: Getty Images, Marca

Davide Farina