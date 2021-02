Il Day after della settimana europea: male Juventus e Napoli, ok Roma, Milan con l’amaro in bocca

Il Day after della settimana europea: male Juventus e Napoli, ok Roma,...

Il bilancio delle squadre italiane impegnate in Champions ed in Europa League questa settimana è stato decisamente negativo, con una vittoria in quattro partite

La falsa partenza delle italiane in Europa fa scattare un piccolo campanello d’allarme, visto che in quattro partite, è arrivata solo una vittoria, quella della Roma a Braga, due sconfitte, di Juventus e Napoli, e un pareggio, quello ottenuto dal Milan al Marakanà di Belgrado. Score, dunque, decisamente negativo rispetto a quando ben auspicato alla vigilia, in cui tutte e quattro venivano date per favorite. Ovviamente, i gol in trasferta come si diceva un tempo “valgono doppio”, premessa che lascia ben sperare per il ritorno. Il Day after della settimana europea, però, ci permette di analizzare cos’è andato e non andato alle nostre squadre impegnate tra Champions ed Europa League.

Juventus, approccio da dimenticare

In casa Juventus, sono state più le cose che non sono andate, rispetto a quelle positive. Il principale capo d’imputazione è proprio l’approccio con il quale la squadra di Pirlo è scesa in campo. I gol di Taremi e Marega sono stati il frutto di errori individuali e tattici che non è possibile vedere a questi livelli. Sul primo gol, la troppa sufficienza con il quale hanno gestito la situazione di pressione Bentancur e Szczesny, giocatori abituati a giocare a certi livelli, è stata a dir poco imbarazzante. Errore da matita arancione anche nella ripresa, quando sia Rabiot in partenza che de Ligt sul finire dell’azione, perdono completamente la marcatura del gigante Marega per la rete del 2-0.

La rete di Chiesa è soltanto l’unica nota positiva di una serata decisamente amara, in cui le responsabilità di Pirlo non sono di certo mancate. Sul gol di Taremi: la tanto discussa e difesa costruzione dal basso, sulla rete di Marega: la scelta di inserire Rabiot in quella zona delicata del campo, che per caratteristiche e modo di giocare il transalpino fa fatica a ricoprire (perché non mettere lì McKennie?)

Roma, esame di portoghese superato

Fonseca voleva la vittoria e l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Conoscendo le caratteristiche della sua ex squadra, il tecnico lusitano non ha voluto rischiare, facendo giocare quasi la miglior formazione possibile e lasciando fuori solo Pellegrini e Villar (poi entrato nella ripresa). Il risultato è stato un 2-0 comodo, che poteva finire anche con un margine superiore, causa gli errori sotto porta di Dzeko e Mkhitaryan. La gara di ritorno in programma giovedì prossimo all’Olimpico dovrà essere affrontata con la stessa concentrazione vista ieri, perché in campo europeo nessuna squadra è da sottovalutare.

Milan, il Derby ha pesato

Nonostante un pari, comunque, positivo ai fini del doppio confronto, il Derby ha avuto un suo certo peso nella testa del Milan B. I rossoneri, infatti, hanno giocato una partita tranquilla, senza la solita pressione e aggressività messa in campo nelle precedenti partite e fino al 94 esimo stavano ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo. A questi livelli, però, nessun dettaglio è da mettere sotto banco e bisogna rimanere in partita fino alla fine. Il 2-2 del Marakanà è un risultato importante per il ritorno al Meazza, ma visto il tasso tecnico della squadra avversaria e la superiorità numerica dei rossoneri, il Milan aveva il dovere di ammazzare la partita, per ipotecare in anticipo la qualificazione. Probabilmente, nei minuti conclusivi il Derby scudetto di domenica ha pesato un po’ sia nelle gambe che nella testa del Diavolo.

Napoli, le assenze non possono essere un alibi

Il momento del Napoli non è assolutamente uno dei migliori, sia per i risultati altalenanti che per le tantissime assenze (ben 10). I tanti indisponibili hanno sicuramente influito sul ko per 2-0 a Granada in Europa League. Le assenze di Koulibaly e Manolas, nonché quelle di Lozano e Mertens non sono per niente da sottovalutare, ma allo stesso momento il piangersi addosso non porta lontano e la voce zero tiri in porta contro l’ottava forza del campionato spagnolo non può certamente passare sotto traccia. Lo scarso peso offensivo dato da Osimhen e le poche sgroppate di Insigne hanno influito sul risultato del Los Carmenes, cosi come le ormai solite amnesie difensive degli interpreti azzurri (ieri in particolare Di Lorenzo).

Fonte foto: Calciomercato.com (x2); Forza Roma.info; Calcio today

Sandro Caramazza