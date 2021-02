Il curioso caso di Andrea Belotti

A 27 anni è ora che il Gallo (fresco neopapà, ma occhio al Covid) si metta le ali per volare verso una big

E’ un buon momento per il Torino. La cura Nicola fa i suoi lenti ma tangibili effetti: se vi andate a vedere le statistiche i granata sono gli unici, assieme all’Inter e al Genoa, senza il bollino rosso della sconfitta nelle ultime cinque giornate. L’ambiente è sereno ma non troppo, tuttavia: si fa anche festa visto che il capitano Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro hanno regalato al mondo, venerdì scorso, la loro prima figlia dal nome senz’altro beneaugurante, Vittoria. Ci sono però nuovi casi di Covid che metterebbero a rischio i prossimi impegni contro il Sassuolo (in casa) e contro la Lazio all’Olimpico. Siamo a sei dopo gli ultimi tre tamponi positivi, proprio il Gallo è uno dei possibili contagiati.

La piccola Vittoria, prima figlia del Gallo

C’è poi proprio il rinnovo del contratto del capitano a tenere banco: roba da tenere i tifosi granata col fiato sospeso, con le frasi sibilline di Cairo: prima il rinnovo “lo deve volere il giocatore”, poi “non può non volerlo ”. Non ne va solo del pacchetto avanzato del Toro, né solo delle casse societarie (il monte ingaggi va a 51 milioni di euro, Sirigu e per l’appunto Belotti capilista a 2 milioni l’anno): il ds Vagnati con l’operazione rinnovo si gioca gran parte del proprio futuro.

In tutto questo è abbastanza singolare che una delle punte di diamante della Nazionale non sia ancora in una big italiana o europea, tanto più con gli Europei che incombono –Covid permettendo. Ventisett’anni, valore di mercato di 40 milioni di euro, qualcosa di schizzato vertiginosamente nel giro di un anno (2016/17, da 5 a 30 milioni): quali le ragioni per cui un calciatore così di valore non abbia ancora soddisfatto le gole di qualche top club per giocare stabilmente le Coppe?

Urbano Cairo, presidente granata

Anzitutto, la miopia economica di Cairo (ed è un errore marchiano per uno come il presidentissimo-editore), quando le ultime fantastiche stagioni hanno fatto lievitare il prezzo a quasi cento milioni: il Tottenham si affacciò alla finestra, ma le eccessive pretese del patron granata hanno fatto cordialmente desistere gli Spurs. Belotti stesso, che una volta a Palermo si lasciò scappare che “gli sarebbe piaciuto tanto giocare al Real”, non ascoltò uno che di trasferimenti faraonici se ne intende eccome: Christian Vieri, Mister Novanta miliardi di lire. “Vattene in una grande se vuoi crescere davvero”, gli disse il Bomber per antonomasia.



Ora è il momento, firma sì/firma no. Alla finestra ce ne sarebbero di club disposte a fare il grande affare senza troppi sacrifici, tutti con l’anagrafe dalla parte del Gallo: la Roma deve fare in fretta per l’erede di Dzeko. Ibrahimovic stesso, per quanto leggenda, eterno non è (e costa 7 milioni netti al Milan). Banalmente, anche all’Atalanta dopo la perdita di Papu Gomes un valzer di attaccanti può portare plusvalenze importanti cedendo un Zapata e prendendo il Gallo. Ah, anche all’estero qualcosa può muoversi. Benzema, 33 anni, nemmeno lui può durare così tanto in un ambiente esigente come Madrid. E’ davvero una bestemmia esaudire quel mezzo sogno di colui che, in ogni caso, è tra i fiori all’occhiello della Nazionale?

Fonti Fantacalcio, FantaMercato, La Stampa

Valerio Campagnoli